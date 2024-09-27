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Коммерсантъ FM
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Володин предложил усложнить выдачу вида на жительство по браку и усыновлению

Спикер Госдумы Вячеслав Володин внес на рассмотрение поправку, согласно которой срок проживания в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание будет увеличен до трех лет. В действующем порядке получения ВНЖ нет условий по сроку пребывания в браке.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если брак заключается по любви, а не из корыстных побуждений, то это не преграда для создания семьи. Союз будет только крепче и проверен временем»,— написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Как добавил спикер Госдумы, на рассмотрение также была внесена поправка, направленная на борьбу с фиктивным отцовством. Срок получения ВНЖ после усыновления ребенка также будет увеличен до трех лет.

С 2021 года по сегодняшний день, пояснил Вячеслав Володин, в России было заключено более 4,3 тыс. фиктивных браков с целью получения ВНЖ. Предложенные нормы, по его словам, предотвратят получение вида на жительство и гражданства путем мошеннических схем.

МВД России 18 сентября сообщало, что на миграционном учете состоит почти 6,2 млн иностранцев. Председатель СКР Александр Бастрыкин в июне говорил, что число мигрантов в стране колеблется в диапазоне 13–14 млн человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миграция прошлого не догонит».

Петр Бузлаев

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