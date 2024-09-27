NYT: разведка США предостерегла от снятия ограничений на удары ВСУ вглубь России

Американская разведка считает, что разрешение на удары Украины дальнобойным оружием западного производства вглубь России приведет к ответным мерам с российской стороны против США и других союзников, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным газеты, вместе с тем американская разведка сомневается в том, что использование дальнобойных ракет изменит ход конфликта.

На сегодняшний день у ВСУ ограниченное количество западных дальнобойных ракет, и не ясно, сколько еще единиц смогут поставить союзники, отмечает NYT. Помимо этого, следует из оценки разведки, после первых ударов российские военные могут перенести склады боеприпасов, командные пункты и другие критически важные объекты за пределы досягаемости ракет. В связи с этим американская разведка сомневается в эффективности подобного метода ведения боевых действий.

Среди ответных действий, которые Россия может предпринять в случае снятия ограничений для Украины, американская разведка называет поджоги и диверсии на объектах в странах Европы или «атаки на военные базы» союзников Украины, включая США. По словам собеседников NYT, до сих пор сложно сказать, какое решение примет президент США Джо Байден. Президент России Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование оружия большой дальности для ударов по российской территории будет означать прямое участие США и других стран НАТО в военном конфликте.

На вооружении Украины имеются американские ATACMS предельной дальностью около 300 км и англо-французские Storm Shadow/SCALP (дальность поражения от 250 км до 560 км в зависимости от модификации). Великобритания выступает за снятие ограничений на удары украинской армии вглубь России, однако не дает разрешения из-за позиции США. The Times писал, что Джо Байден может разрешить Украине атаковать цели в России Storm Shadow, но не ATACMS.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Шторм вокруг Shadow».

Лусине Баласян