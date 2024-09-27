«Он одновременно журналист, шпион и агент ЦРУ»

На площадке Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) в рамках выставки «Судебные хроники» состоялся паблик-ток с судьей Свердловского областного суда Андреем Минеевым. Во время беседы он рассказал о громких уголовных процессах, которые проходили под его председательством. Среди них рассмотрение уголовных дел журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, признанного виновным в шпионаже в пользу ЦРУ, «уктусского» стрелка и преступной группировки, ограбившей ювелирный магазин под видом курьеров «Яндекс Еды».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паблик-ток с судьей Свердловского областного суда Андреем Минеевым в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Паблик-ток с судьей Свердловского областного суда Андреем Минеевым в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Паблик-ток с судьей Свердловского областного суда Андреем Минеевым состоялся вечером 26 сентября в Музее истории Екатеринбурга в рамках выставки «Судебные хроники», посвященной 150-летию со дня образования Екатеринбургского окружного суда и 90-летию Свердловского областного суда.

Модератором беседы выступил директор МИЕ Игорь Пушкарев, который представил посетителям судью Минеева и предложил обсудить громкие уголовные дела, которые рассматривались под его председательством. На встрече собрались около 50 человек.

Разговор начался с уголовного дела «уктусского стрелка» Алексея Александрова. По версии следствия, в 2018 году в Уктусском лесопарке он расстрелял двух девушек Ксению Салтанову и Наталью Кузнецову, устроивших пикник. Преступление он совершил из переделанной пневматической винтовки, осуществляя свой план «возмездия» за то, что в школе над ним издевались сверстники. Андрей Минеев приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

«Никто не думал, что в объектив органов следствия попадет такой человек как Александров: абсолютно забитый, затюканный женой человек. Свои планы он вынашивал долгое время»,— рассказал Андрей Минеев. По его словам, уголовное дело состояло из 70 томов. Судья объяснил, что правоохранители долго не могли выйти на убийцу и придумывали разные способы, чтобы найти его, в том числе организовывали специальные соревнования по стрельбе, чтобы определить, кто стрелял из винтовки.

«Когда дело приобретает медийную значимость, это мешает в какой-то мере расследованию, хотя я понимаю, что такие дела они не могут остаться в стороне», — сказал судья.

Он заявил, что при рассмотрении подобных дел «лежит какой-то груз», приходится «уводить свои чувства на второй план и руководствоваться исключительно доказательствами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паблик-ток с судьей Свердловского областного суда Андреем Минеевым в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Паблик-ток с судьей Свердловского областного суда Андреем Минеевым в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Другой сложный процесс под председательством Андрея Минеева касался дела о массовых беспорядках с применением огнестрельного оружия в Цыганском поселке в Екатеринбурге в 2016 году. В результате перестрелки два человека погибли, еще одиннадцать пострадали. По версии следствия, группа цыган из мести напала на четырех представителей казачества, но те с оружием дали им отпор. На скамье подсудимых оказались 19 человек. Нападавшие получили сроки от трех до десяти лет колонии. Оборонявшиеся были освобождены от уголовной ответственности из-за отсутствия состава преступления.

Андрей Минеев посетовал, что сложность дела заключалась в том, чтобы «запомнить, кто есть кто».

«Вот они все Оглы, они все похожи друг на друга, и я уже делал специальную рассадку в зале. Я только две недели запоминал к кому, как обращаться», — вспомнил он и отметил, что «шороху они навели на весь Цыганский поселок».

Игорь Пушкарев перешел к истории о заказном убийстве авторитета Ашота Арутюняна в 2011 году. Обвинения в убийстве были предъявлены жителю Чеченской Республики Мовсуру Хасаеву, который впоследствии был оправдан коллегией присяжных и судьей Андреем Минеевым. Стоит отметить, что за Мовсара Хасаева вступился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Андрей Минеев отметил, что изначально свидетели не смогли опознать стрелявшего. Лишь спустя несколько лет один из них заявил, что именно Мовсур Хасаев причастен к убийству. «Присяжные приняли правильное решение, так как сторона защиты смогла все опровергнуть. К тому же присяжные проголосовали единодушно»,— заключил судья Минеев. Он заверил, что при рассмотрении дела Рамзан Кадыров ему «не звонил и не пытался оказать давление». Андрей Минеев подчеркнул, что в судейском сообществе не принято «просить за какое-то дело» и в его практике подобного никогда не было.

Еще одно резонансное уголовное дело, которое рассматривал Андрей Минеев, касалось ограбления ювелирного магазина преступниками под видом курьеров «Яндекс Еды» в 2020 году. По данным следствия, добычей грабителей Льва Воронцова, Максима Чагаева и Евгения Бинерта свыше 4 млн руб. Андрей Минеев осудил их на сроки от 6,5 до 12 лет колонии.

«Они насмотрелись фильмов и решили вот таким образом раздобыть деньжат в желтом плаще»,— уверен господин Минеев.

По его словам, один из них отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паблик-ток с судьей Свердловского областного суда Андреем Минеевым в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Паблик-ток с судьей Свердловского областного суда Андреем Минеевым в Музее истории Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Когда Игорь Пушкарев предложил перейти к вопросам из зала, больше всего присутствовавших интересовало уголовное дело в отношении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности Уралвагонзавода в интересах ЦРУ. В июле текущего года судья Минеев признал его виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Вскоре Эван Гершкович вернулся в США в рамках большого обмена заключенными.

Андрей Минеев сообщил, что во время судебного следствия Эван Гершкович вину не признал.

«Он одновременно журналист, шпион и агент ЦРУ. Он был три в одном. Так оно и есть, я на 100–200% уверен, что все это было»,— заявил судья.

Он подчеркнул, что это был «один из самых быстрых приговоров», в 12.00 он ушел в совещательную комнату, а в 17.00 уже огласил. Причиной тому он назвал, то, что «быстро печатает». Он заверил, что «никто его не подгонял». «Инициатива о том, чтобы быстрее рассмотреть дело исходила от стороны защиты. Наверное, им было что-то известно. Я информацией об обмене не обладал»,— заключил он и уточнил, что уголовное дело было небольшим: три или пять томов.

Завершив беседу, Андрей Минеев поблагодарил всех за встречу и покинул зал.

Следующие паблик-токи будут посвящены суду присяжных, нюансам правового регулирования криптовалюты и проблемам регионального законодательства. Выставка и встречи с судьями продлятся до 24 ноября на площадке Музея истории Екатеринбурга.

Мария Шараева