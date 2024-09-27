Пашинян: Армения готова к изменению конституции для достижения мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о внесении изменений в конституцию страны принимает Конституционный суд (КС). Если он постановит, что договор о мире с Азербайджаном противоречит конституции, то необходимы будут изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Eduardo Munoz, Reuters Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН господин Пашинян пояснил, что если мирный договор с Азербайджаном подпишут, то после его направят в Конституционный суд Армении «для проверки соответствия его содержания основному закону». «И если КС примет решение, что договор противоречит конституции Армении, то мы окажемся в ситуации, когда во имя достижения мира будут необходимы конституционные изменения»,— уточнил премьер (цитата по ТАСС).

В начале сентября Армения передала Азербайджану десятую версию проекта мирного договора. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян считает, что есть возможность «в сжатые строки» подписать документ. Никол Пашинян неоднократно предлагал подписать все согласованные пункты договора, а после обсудить оставшиеся вопросы.

О внешней политике Армении — в материале «Ъ» «Арбатско-армянская линия».

Лаура Кеффер