Арбатско-армянская линия

Следственный комитет (СК) Армении сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении семи человек за попытку «узурпации власти». Трое заговорщиков были задержаны, а четверо объявлены в розыск. Как подчеркнули в СК, бойцов для свержения действующего правительства готовили в России на некоей базе «Арбат» в Ростове-на-Дону. В тот же день премьер Армении Никол Пашинян назвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрозой национальной безопасности, отметив, что Ереван близок в отношениях с ней к «точке невозврата». При этом он подчеркнул, что у армянского руководства нет намерений разрывать связи с Москвой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В ОДКБ, в свою очередь, заверили, что хотят сохранить Армению в составе организации. А в Москве, не согласившись с тем, что от ОДКБ исходит какая-либо угроза Армении, назвали республику «близким партнером».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая на II Всемирном армянском саммите, премьер Армении Никол Пашинян неожиданно заявил, что ОДКБ представляет угрозу национальной безопасности республики

Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения Выступая на II Всемирном армянском саммите, премьер Армении Никол Пашинян неожиданно заявил, что ОДКБ представляет угрозу национальной безопасности республики

Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Пресс-служба СК Армении утром 18 сентября опубликовала сообщение, в котором говорилось о предотвращении в республике «попытки узурпировать власть путем вооруженного переворота». Отмечалось, что уголовное дело было заведено в отношении семи человек, из которых трое уже задержаны, а четверо объявлены в розыск. В СК заверили, что им удалось получить «достаточно фактических данных» о том, что обозначенные в сообщении инициалами граждане Армении и бывшие жители Нагорного Карабаха, а также «лица, личности которых еще не установлены, в составе группы провели подготовку к узурпации власти, то есть они намеренно создали условия для захвата власти Республики Армения путем применения насилия и присвоения полномочий правительства».

Для осуществления своих планов, по версии следствия, эта семерка под предлогом прохождения трехмесячных военных сборов в России завербовала ряд сограждан и бывших жителей Нагорного Карабаха.

Добровольцам пообещали платить 220 тыс. руб. в месяц и отправили на некую базу «Арбат» в Ростов-на-Дону.

Следствие утверждает, что уже в России завербованные «прошли предварительную проверку», в том числе на полиграфе, с целью выяснения их личностных характеристик и политических взглядов. Позднее мужчинам сообщили, что их истинная цель — после обучения, которое, в частности, предполагало обращение с новыми видами тяжелого вооружения, вернуться на родину и свергнуть нынешнюю власть для «спасения Республики Армения».

По данным армянских силовиков, ряд завербованных отказались участвовать в вооруженном мятеже и спешно вернулись домой.

Вероятно, именно эти люди сообщили в правоохранительные органы о готовящемся преступлении.

При этом следователи не уточнили, что подразумевается под «базой "Арбат"», на которой должны были тренировать бойцов для «спасения Армении». Однако в СМИ появились предположения, что речь может идти о базе армянского батальона «АрБат», принимающего участие в российско-украинском конфликте (командир армянского батальона «АрБат» Айк Гаспарян, впрочем, это утверждение опроверг, заявив, что обвинения СК Армении — «пропаганда, направленная против России»).

И действительно в СМИ некоторых соседних стран был сделан вывод, что Армения обвинила Россию в причастности к подготовке переворота. Однако официально армянские власти никаких обвинений в адрес Москвы не выдвигали. В представленных общественности документах РФ фигурировала не более чем место, где тренировались заговорщики.

Впрочем, в этом отношении настораживал один момент. В тот же день, выступая на II Всемирном армянском саммите, премьер Армении Никол Пашинян вдруг завел речь об ОДКБ, членство в которой Еревана было заморожено в феврале 2024 года. И если раньше Армения обвиняла ОДКБ в невыполнении союзнических обязательств, то на сей раз господин Пашинян впервые заявил, что она представляет угрозу национальной безопасности республики.

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию, суверенитету и государственности»,— отметил Никол Пашинян.

Вместе с тем премьер Армении заверил, что республика готова восстановить свое участие в ОДКБ, если организация даст «исчерпывающие ответы» на поставленные Ереваном вопросы. По его словам, за два года, когда эти «акцентирования» были названы армянской стороной, республика так и не услышала ответов от союзников. «До тех пор пока эти ответы не будут услышаны, Республика Армения с каждой минутой и каждой секундой будет отдаляться от ОДКБ все дальше и дальше. Есть такое выражение: "точка невозврата". И если мы ее не прошли, то есть большая вероятность, что мы эту точку пройдем»,— предупредил глава армянского правительства.

При этом Никол Пашинян решил подчеркнуть, что, несмотря на претензии к ОДКБ, Армения вполне довольна своим взаимодействием с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а потому не намерена разрывать связи с этим объединением, равно как и с Россией.

Между тем в ОДКБ заверили, что организация, в свою очередь, хочет сохранить Армению в своем составе.

Ее генсек Имангали Тасмагамбетов отметил, что союзники по-прежнему рассматривают республику «в качестве полноправного партнера» и выражают готовность «к диалогу с коллегами из Еревана по всему спектру актуальных вопросов».

Не прошли мимо заявлений Никола Пашиняна и в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с господином Пашиняном. По его словам, «от ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении, наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов». «Будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства. Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать, безусловно, это наш близкий партнер»,— сказал господин Песков.

Алексей Забродин