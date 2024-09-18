Арбатско-армянская линия
В Ереване заявили о предотвращении переворота, а премьер республики Никол Пашинян назвал ОДКБ угрозой ее безопасности
Следственный комитет (СК) Армении сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении семи человек за попытку «узурпации власти». Трое заговорщиков были задержаны, а четверо объявлены в розыск. Как подчеркнули в СК, бойцов для свержения действующего правительства готовили в России на некоей базе «Арбат» в Ростове-на-Дону. В тот же день премьер Армении Никол Пашинян назвал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрозой национальной безопасности, отметив, что Ереван близок в отношениях с ней к «точке невозврата». При этом он подчеркнул, что у армянского руководства нет намерений разрывать связи с Москвой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В ОДКБ, в свою очередь, заверили, что хотят сохранить Армению в составе организации. А в Москве, не согласившись с тем, что от ОДКБ исходит какая-либо угроза Армении, назвали республику «близким партнером».
Выступая на II Всемирном армянском саммите, премьер Армении Никол Пашинян неожиданно заявил, что ОДКБ представляет угрозу национальной безопасности республики
Фото: Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Пресс-служба СК Армении утром 18 сентября опубликовала сообщение, в котором говорилось о предотвращении в республике «попытки узурпировать власть путем вооруженного переворота». Отмечалось, что уголовное дело было заведено в отношении семи человек, из которых трое уже задержаны, а четверо объявлены в розыск. В СК заверили, что им удалось получить «достаточно фактических данных» о том, что обозначенные в сообщении инициалами граждане Армении и бывшие жители Нагорного Карабаха, а также «лица, личности которых еще не установлены, в составе группы провели подготовку к узурпации власти, то есть они намеренно создали условия для захвата власти Республики Армения путем применения насилия и присвоения полномочий правительства».
Для осуществления своих планов, по версии следствия, эта семерка под предлогом прохождения трехмесячных военных сборов в России завербовала ряд сограждан и бывших жителей Нагорного Карабаха.
Добровольцам пообещали платить 220 тыс. руб. в месяц и отправили на некую базу «Арбат» в Ростов-на-Дону.
Следствие утверждает, что уже в России завербованные «прошли предварительную проверку», в том числе на полиграфе, с целью выяснения их личностных характеристик и политических взглядов. Позднее мужчинам сообщили, что их истинная цель — после обучения, которое, в частности, предполагало обращение с новыми видами тяжелого вооружения, вернуться на родину и свергнуть нынешнюю власть для «спасения Республики Армения».
По данным армянских силовиков, ряд завербованных отказались участвовать в вооруженном мятеже и спешно вернулись домой.
Вероятно, именно эти люди сообщили в правоохранительные органы о готовящемся преступлении.
При этом следователи не уточнили, что подразумевается под «базой "Арбат"», на которой должны были тренировать бойцов для «спасения Армении». Однако в СМИ появились предположения, что речь может идти о базе армянского батальона «АрБат», принимающего участие в российско-украинском конфликте (командир армянского батальона «АрБат» Айк Гаспарян, впрочем, это утверждение опроверг, заявив, что обвинения СК Армении — «пропаганда, направленная против России»).
И действительно в СМИ некоторых соседних стран был сделан вывод, что Армения обвинила Россию в причастности к подготовке переворота. Однако официально армянские власти никаких обвинений в адрес Москвы не выдвигали. В представленных общественности документах РФ фигурировала не более чем место, где тренировались заговорщики.
Впрочем, в этом отношении настораживал один момент. В тот же день, выступая на II Всемирном армянском саммите, премьер Армении Никол Пашинян вдруг завел речь об ОДКБ, членство в которой Еревана было заморожено в феврале 2024 года. И если раньше Армения обвиняла ОДКБ в невыполнении союзнических обязательств, то на сей раз господин Пашинян впервые заявил, что она представляет угрозу национальной безопасности республики.
«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не выполняет свои обязательства по безопасности в отношении Армении, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию, суверенитету и государственности»,— отметил Никол Пашинян.
Вместе с тем премьер Армении заверил, что республика готова восстановить свое участие в ОДКБ, если организация даст «исчерпывающие ответы» на поставленные Ереваном вопросы. По его словам, за два года, когда эти «акцентирования» были названы армянской стороной, республика так и не услышала ответов от союзников. «До тех пор пока эти ответы не будут услышаны, Республика Армения с каждой минутой и каждой секундой будет отдаляться от ОДКБ все дальше и дальше. Есть такое выражение: "точка невозврата". И если мы ее не прошли, то есть большая вероятность, что мы эту точку пройдем»,— предупредил глава армянского правительства.
При этом Никол Пашинян решил подчеркнуть, что, несмотря на претензии к ОДКБ, Армения вполне довольна своим взаимодействием с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а потому не намерена разрывать связи с этим объединением, равно как и с Россией.
Между тем в ОДКБ заверили, что организация, в свою очередь, хочет сохранить Армению в своем составе.
Ее генсек Имангали Тасмагамбетов отметил, что союзники по-прежнему рассматривают республику «в качестве полноправного партнера» и выражают готовность «к диалогу с коллегами из Еревана по всему спектру актуальных вопросов».
Не прошли мимо заявлений Никола Пашиняна и в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с господином Пашиняном. По его словам, «от ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении, наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов». «Будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства. Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать, безусловно, это наш близкий партнер»,— сказал господин Песков.