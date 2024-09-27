Защита традиционных ценностей и достопримечательностей

На минувшей неделе правительства сразу двух государств, Греции и Индонезии, ввели новые ограничительные меры для сдерживания чрезмерного потока туристов в некоторые регионы их стран. После завершения пандемии COVID-19 и снятия коронавирусных ограничений многие страны ощутили на себе резкий приток туристов, кое-где это даже вызвало протесты со стороны местных жителей. Неудивительно, что власти отреагировали на критику со стороны общества и стали ограничивать туристический поток путем введения дополнительных налогов для туристов, контроля за трафиком круизных лайнеров и рынком краткосрочной аренды жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс

8 сентября премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти страны планируют ввести налог €20 для каждого пассажира круизного лайнера, желающего посетить популярные греческие острова Санторини и Миконос. Глава правительства Греции не уточнил, когда будет введен этот налог, но сообщение о нем было сделано в ходе пресс-конференции о приоритетных направлениях экономической политики страны на 2025 год. Налог будет взиматься в пиковый летний сезон, уточнил господин Мицотакис. «В Греции в целом нет структурной проблемы чрезмерного туризма,— заявил политик.— Однако в некоторых местах в определенные периоды времени с этим наблюдаются сложности, и мы займемся решением этих вопросов. Круизный туризм уже перегружает такие места, как Санторини и Миконос, поэтому мы вынуждены вмешаться в ситуацию».

В июле на Санторини, где проживает примерно 20 тыс. человек, уже были протесты против чрезмерного потока туристов. Теперь же, по словам премьер-министра, часть вырученных от нового налога средств будет направлена местным жителям, а также использована для инвестиций в местную инфраструктуру. Кроме того, правительство Греции намерено ограничить количество круизных лайнеров, которые могут делать остановки в определенных местах страны, в основном на островах. Правительство также намерено повысить налог на краткосрочную аренду жилья в Афинах и ограничить выдачу новых лицензий на сдачу жилья в краткосрочную аренду, которая приводит к росту цен и дефициту жилого фонда, от чего страдают местные граждане.

9 сентября власти Индонезии ввели мораторий на строительство новых отелей, вилл и ночных клубов в некоторых районах курортного острова Бали. По мнению правительства страны, этот остров и так уже слишком застроен, там и так уже много туристов и все это обременительно для местной инфраструктуры, экологии и культуры. Срок, на который вводятся ограничения на строительство, пока не утвержден. Обсуждаются сроки от четырех до десяти лет. По состоянию на конец 2023 года на острове был 541 отель.

После завершения пандемии COVID-19 поток туристов на Бали резко вырос. По данным Управления статистики Индонезии, за первую половину текущего года там уже побывало 2,9 млн человек. Это 65% общего числа туристов, въехавших в страну за тот же срок. Кроме того, около 200 тыс. иностранцев проживают на Бали постоянно, пользуясь возможностью удаленной работы. Все это, по словам представителей правительства Индонезии, способствует росту преступности, снижает возможности поиска работы, аренды жилья и т. п.

Одной из первых с чрезмерным туризмом столкнулась Франция. Еще в июне прошлого года министр по делам туризма Оливия Грегуар изложила программу действий, в рамках которой были введены ограничения на количество туристов либо организовано предварительное резервирование для посещения таких популярных, но ограниченных по площади мест, как аббатство Мон-Сен-Мишель в Нормандии или национальный парк Каланки в Провансе. «Нет единого волшебного средства для каждого региона. Но если мы знаем, кто и когда приезжает в то или иное место, можно разработать локальную маркетинговую стратегию, например не рекламировать туры в конкретный регион в конкретное время либо разработать такую ценовую политику, чтобы люди ехали туда не в пик сезона»,— заявил в интервью телеканалу France 24 аналитик консалтинговой компании Eurogroup Consulting Симон Тиро.

«Вот и шли вас, обормотов, в заграничные турне»

Феномен чрезмерного туризма появился не сейчас. Как отмечает Всемирный экономический форум (ВЭФ), впервые термин overtourism в 2001 году в заметке для Sydney Morning Herald употребила журналистка Фрейя Петерсен после посещения Помпей. Она была поражена плохой организацией туристических потоков, из-за чего туристы не только мешали сами себе, но и угрожали сохранности достопримечательностей. Не случайно ВЭФ считает, что вину за избыточный туризм не стоит возлагать только на самих туристов. «В данном случае возникают вопросы и к плохому управлению или отсутствию организации туристических потоков,— полагают эксперты ВЭФ.— Феномен overtourism часто упрощают до проблемы слишком большого количества туристов. И хотя это явление может лежать на поверхности, необходимо признать целое множество его причин. Если говорить простыми словами, чрезмерный туризм наблюдается, когда поток туристов в каком-то месте превосходит возможности этого места. Довольно часто к этому приводят логистические цепочки туристического рынка, при организации которых обращают мало внимания или не обращают вовсе на то, какой поток туристов может принять та или иная местность и какое воздействие это окажет на жизнь местного сообщества».

ВЭФ подчеркивает, что «нередко чрезмерный туризм является общественным феноменом»: «В Китае или Индии переполненность тех или иных туристических достопримечательностей рассматривается как нормальное явление — в таких случаях о проблемах чрезмерного туризма мало говорят, если говорят вообще. Это, в свою очередь, может объясняться культурными традициями в сфере личного пространства».

Пока экономисты размышляют, как применять комплексный подход к решению проблемы чрезмерного туризма, власти разных стран и городов пытаются воздействовать на ситуацию, исходя из своего видения и требований местных жителей. В июне власти Флоренции запретили краткосрочную сдачу жилья через сервис Airbnb в историческом центре города. Отмечается, что в этом районе, который является объектом всемирного наследия под охраной ЮНЕСКО, в краткосрочную аренду через Airbnb сдавалось около 11 тыс. объектов жилья, что делало практически невозможной долгосрочную аренду жилья в центре для местных жителей и взвинтило цены на аренду в других частях города.

Ограничения на сдачу жилья в центре через Airbnb ввели и власти Барселоны. Они также ограничили продажу сувениров в несанкционированных местах, что приводило к чрезмерному скоплению людей в пешеходных зонах. В сентябре прошлого года власти Афин ограничили до 20 тыс. человек количество туристов, которые могут посетить Акрополь за один день. Теперь посещение этой достопримечательности необходимо бронировать заранее. Как заявила министр культуры Греции Лина Мендони, «наши меры призваны защитить этот памятник древней культуры, а также улучшить качество его посещения для самих туристов».

Неизбежны только две вещи — смерть и налоги

Но пока одной из самых популярных мер по борьбе с чрезмерным туризмом является введение туристических налогов или повышение уже существующих сборов. Власти Венеции увеличили туристический налог на посещение города с €3 до €10. Кроме того, введен налог €10 для туристов, посещающих город одним днем. Туристический налог также повысили власти Парижа и Барселоны, а власти хорватского Дубровника, который стал настоящей Меккой для поклонников снимавшегося там сериала «Игра престолов», ввели туристический налог €2,65 и повысили штрафы за неподобающее поведение — для тех, кто карабкается на стены древней крепости, распивает в историческом центре алкогольные напитки и ходит в купальниках/плавках.

От чрезмерного туризма страдают не только популярные европейские города. С августа все туристы, посещающие национальные парки Галапагосских островов (Эквадор), будут платить сбор в размере $200 — это вдвое больше, чем раньше. Для граждан соседних с Эквадором Боливии, Колумбии, Перу, Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая сбор составляет $100. Каждый год Галапагосские острова посещает около 170 тыс. туристов, тогда как население этого архипелага составляет всего около 30 тыс. человек. Министерство туризма Эквадора заявило, что полученные от повышенных сборов средства в объеме около $40 млн будут направлены на нужды местных жителей и охрану уникальной природы архипелага.

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Евгений Хвостик