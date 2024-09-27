Лондонский суд отклонил претензии экс-менеджера «ФосАгро» Горбачева на 25% акций

Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск бизнесмена Александра Горбачева к бывшему руководителю «ФосАгро» (MOEX: PHOR) Андрею Гурьеву по делу о доле в компании, следует из постановления судьи Марка Пеллинга (есть у Reuters).

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Андрей Гурьев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В постановлении причина отклонения иска объясняется тем, что в утверждениях господина Горбачева по иску было «слишком много необъяснимых несоответствий».

Иск в Высокий суд Лондона был подан Александром Горбачевым в 2022 году. В нем он утверждал, что имеет право на 24,75% акций (около $1 млрд) «ФосАгро», принадлежащих Андрею Гурьеву. По словам истца, между ним и господином Гурьевым были устные соглашения, которые глава компании нарушил. Речь идет о соглашениях, сделанных во время разговоров в лондонских пабах, отелях и саунах в середине 2000-х годов. Сам господин Гурьев назвал иск «вымогательством» и заявил, что господин Горбачев обналичил свою долю в бизнесе около 20 лет назад.

Решение суда об отклонении иска господин Горбачев назвал «разочаровывающим». Представители господина Гурьева выразили надежду, что решение суда «наконец-то положит конец 12-летней кампании Горбачева».

До рассмотрения иска в Высоком суде Англии бизнесмены судились на Кипре, после чего в 2019-м году дело было передано в суд в британском Манчестере. Тогда господин Горбачев заявлял, что создал «ФосАгро» вместе с господином Гурьевым в 1990-е на базе активов группы «Менатеп» (другая сторона это опровергает). В это время Александр Горбачев входил в правление компании и, как он утверждал, договорился с партнером о получении доли в компании. В 2003 году господин Горбачев стал фигурантом дела ЮКОСа, после чего покинул Россию и получил убежище в Великобритании. В интервью Forbes он пояснял, что в Великобритании он долгое время «был занят решением вопросов, связанных с экстрадицией», а в 2011 году, когда «ФосАгро» вышел на IPO и раскрыл состав акционеров, себя среди них не обнаружил.

Андрей Гурьев ушел с поста гендиректора «ФосАгро» в марте 2022 года. В апреле в отношении него были введены санкции Великобритании и США.