На Васильевском острове горела кухня ресторана, эвакуированы 30 человек

Крупный пожар в точке общепита произошел вечером 26 сентября в Василеостровском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: улица Беринга, д. 27, корп. 1 поступила на пульт дежурного в 20:55, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в помещении ресторана общей площадью 300 кв. метров происходило горение на кухне на площади 15 кв. метров.

С открытым огнем удалось справиться в 21:32 силами 15 спасателей и трех единиц техники. Из опасной зоны пришлось эвакуировать 30 человек. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал об эвакуации из-за пожара семерых жильцов многоквартирного дома на улице Грибоедова в Стрельне.

Андрей Цедрик