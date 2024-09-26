Семь человек пришлось эвакуировать из-за пожара в жилом доме в Стрельне

Эвакуация жильцов из-за пожара потребовалась вечером 26 сентября в Петродворцовом районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: улица Грибоедова, д. 11 в поселке Стрельна поступила на пульт дежурного в 18:15, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в четырехэтажном жилом доме, на лестничной клетке происходило горение обстановки на площади 1,5 кв. метра. С огнем удалось справиться спустя час силами 15 спасателей и трех единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали, однако из опасной зоны пришлось эвакуировать семь человек, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что крупный квартирный пожар на Ленинском проспекте в Петербурге тушили более трех десятков спасателей.

Андрей Цедрик