Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семь человек пришлось эвакуировать из-за пожара в жилом доме в Стрельне

Эвакуация жильцов из-за пожара потребовалась вечером 26 сентября в Петродворцовом районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: улица Грибоедова, д. 11 в поселке Стрельна поступила на пульт дежурного в 18:15, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в четырехэтажном жилом доме, на лестничной клетке происходило горение обстановки на площади 1,5 кв. метра. С огнем удалось справиться спустя час силами 15 спасателей и трех единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали, однако из опасной зоны пришлось эвакуировать семь человек, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что крупный квартирный пожар на Ленинском проспекте в Петербурге тушили более трех десятков спасателей.

Андрей Цедрик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...