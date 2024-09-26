Мужчина устроил стрельбу на пляже в Мытищах из-за сноса дачных домиков

Мужчина открыл огонь из пистолета на пляже рядом с территорией сообщества водных видов спорта «Дубрава» в подмосковных Мытищах. По факту правонарушения возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области, сегодня, 26 сентября, утром в полицию поступило сообщение о мужчине с пистолетом на берегу Пироговского водохранилища. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, а затем выбросил оружие. ТАСС в правоохранительных органах рассказали, что причиной стрельбы стал снос дачных домиков на территории близлежащего пляжа.

В августе информационный центр Следственного комитета России сообщал, что неизвестные лица пытаются незаконно присвоить собственность сообщества «Дубрава». По этому факту было возбуждено уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ). По данным ТАСС, были снесены несколько дачных домиков, а также повреждены электрический столб и деревья, организаторы сноса от диалога отказывались. Собеседник агентства сообщил, что стрелял владелец одного из дачных домов, возмущенный происходящим.

Никита Черненко