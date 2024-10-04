«Считал всегда, что правят худшие из нас»

25 лет назад, 7 октября 1999 года, умер Генрих Сапгир — поэт, член «лианозовской группы», одна из центральных фигур культурной жизни московского андерграунда, в формирование мифа о котором он внес существенный вклад. Собрали его размышления о независимости и зависимости искусства.

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Фото: Дмитрий Савицкий 1989

Фото: Дмитрий Савицкий

1

Уверен, что в жизни человека, особенно творческого, наступает пора, когда надо принимать решение и совершать поступок — стихотворением ли, романом или картиной. Уверен, что всегда есть выбор. Но если решился, то выбора по сути нет. Что-то подталкивает, не дает остановиться на полпути. Видимо, в окружающей обстановке и в самом тебе столько накопилось содержания, что совершенно необходимо выразить это в присущей ему форме. Все равно как родить.

«О друзьях»

2

Вдохновенно сочиняя стихи, я не раз впадал в экстатическое состояние. Кажется, другие испытывали похожее чувство. Это, если говорить откровенно, все равно как познать истину и Бога. Такой заряд и такая разрядка.

«О друзьях»

3

Как точно в английском языке, «вещь, дело, существо» — одно слово «thing». А «think» — «мыслить» — немногим от него отличается. Вещь, еще вернее, живое существо — воплощенная идея.

«Три из многих»

4

Русское искусство конца 50-х – начала 60-х объединяет несомненная экспрессия. Слишком долго и крепко была сжата пружина. И теперь она со звоном распрямилась.

«О друзьях»

5

«Русская идея», давно устаревшая и вредная идея, основывается на неверии в русский народ. <...> За русского человека можно не беспокоиться: и работник, и выдумщик, лишь бы власть была просвещенная и не отваживала от нормальной жизни.

«Биографические данные»

6

Перед какой-то высшей объективностью, действительно, все люди или гениальны… или придурковаты.

«Идущий к нам Холин»

7

Лемпорт и Силис как бы играючи лепили своих девушек. Сидур уже тогда включал элементы абстракции в свои фигурки. У Неизвестного корчились мускулистые обрубки и взлетали на воздух — взрыв! «Что ты дружишь с этими сумасшедшими?» — упрекнул меня молодой и процветающий скульптор из МОСХа.

«О друзьях»

8

Считал всегда, что правят худшие из нас.

«Биографические данные»

9

Люблю человека с его драгоценной жизнью, но не людей с их глупостью и азартом.

«Биографические данные»

10

Был у меня друг — ефрейтор, белокурый, кудрявый, настоящий артист. Из деревни. Вместе ходили в Клуб Строительства — в драмкружок. Так вот, вышел ему перевод в другую часть, выпили мы на прощанье, он и говорит: «Ты, Генрих, поосторожней будь. Я ведь к тебе приставлен был, чтобы доносить на тебя».

«Автобиография»

11

Борис Слуцкий имел комиссарский характер. И однажды, уставя в грудь мою палец, он произнес: «Вы, Генрих, формалист, поэтому должны отлично писать стихи для детей». И тут же отвел меня к своему другу Юрию Тимофееву — главному редактору издательства «Детский мир». С тех пор я и пишу для детей.

«О друзьях»

12

Мне явились полуслова-полупризраки в отдельных стихотворениях. Как я теперь понимаю, я их услышал в разговорах по телефону, вообще в беседах близких людей, когда многое не договаривают — и так понятно, в таких простонародных сокращениях, как «док», «шеф» и так далее.

«Три из многих»

13

Мир теперь представляется мне толстым слоеным пирогом, где каждый слой — новая реальность. И возможно, где-нибудь носят не одежды, а дожди, и вместо лица — носатая птица.

«Стихи на неизвестном языке»

14

Формы безличной, абстрактной не бывает. Форма всегда конкретна — и по отношению к содержанию, и как выражение сгустка данной личности.

«О друзьях»

15

При этом она может быть загадочна и непрояснена для публики. Проясняется она, обычно, потом, когда к ней привыкают, начинают сочувствовать, сопереживать, и приходит понимание, что так выражать себя, как этот художник, естественно и красиво.

«О друзьях»

16

Оскар Рабин уже понял, что деформация реальности откроет ему истинную реальность. И стал писать иные холсты. <...> Густые коричневые мазки, черные контуры — и вот в зимних сумерках на нас мчится паровоз с хвостом товарняка. На крутом повороте. Мы все сразу приняли эту картину как символ нашего общего состояния.

«О друзьях»

17

Настоящий художник думает только о своем.

«О друзьях»

18

Сейчас любят упоминать, что все мы были разные. Конечно, разные, а как же иначе! Но было общее: время. Все открывалось в первый раз, внове.

«О друзьях»

19

Вообще-то стихи можно писать разными способами, лишь бы хорошо получалось, поэты знают, стихи сами по себе — условность.

«Три из многих»

20

По-моему, кругом столько зла, что иногда хотелось бы к человечеству отнестись все-таки как к неудачному опыту Бога.

«Идущий к нам Холин»

Составила Ульяна Волохова

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