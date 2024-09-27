Потребителей покрывают полимеры
Химики видят рост спроса на пластики до 2030 года
Сохраняющийся потенциал замещения пластиками традиционных материалов продолжит стимулировать мировой спрос на полимеры до 2030 года. Российские производители на этом фоне могут увеличить экспорт в страны Азии. Но пока крупные компании фокусируются на внутреннем рынке, хотя и опасаясь экспансии со стороны Китая.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Мировой спрос на наиболее востребованный вид полимеров — полиэтилен — до 2030 года будет расти на 3,2% ежегодно, добавляя 4 млн тонн в год. Об этом говорится в презентации члена правления — исполнительного директора СИБУРа Павла Ляховича и члена правления — исполнительного директора Александра Петрова в ходе «Отраслевого клиентского форума 2024». По их прогнозу, потребление полипропилена будет увеличиваться на 3,7%, также на 4 млн тонн в год. В 2023 году мировой спрос на полимеры достиг 286 млн тонн, из которых 87 млн тонн пришлось на полипропилен, а 121 млн тонн — на полиэтилен.
В крупнейшем потребляющем регионе — Азии — рост спроса на полиэтилен до 2030 года СИБУР ожидает на уровне 3,3% в год (1 млн тонн прироста), на полипропилен — 3,4% в год (2 млн тонн прироста). По словам господина Петрова, развивающиеся азиатские страны (без учета Китая) стремятся к уровням душевого потребления Европы и Северной Америки. В Китае темпы роста экономики в ближайшие шесть лет замедлятся с 5% до 3%, что приведет к более агрессивному экспорту нефтехимической продукции в РФ, прогнозирует топ-менеджер.
Российские первичные полимеры и продукция из них подпали в октябре 2022 года под санкции ЕС. По данным Plastinfo, в 2023 году экспорт полимеров из РФ (без учета поставок в страны ЕАЭС) сократился на 24,8%, до 1,3 млн тонн. В Аналитическом центре (АЦ) ТЭК прогнозировали, что в 2030 году РФ может увеличить экспорт полиэтилена и полипропилена в четыре и два раза соответственно относительно текущих уровней в том числе за счет поставок в страны Азии. По данным АЦ ТЭК, пока 39% экспорта полипропилена из РФ приходится на Турцию, 30% — на Китай. Эти страны выступают и основными импортерами полиэтилена с долями 18% и 43% соответственно.
Экспорт же российских полимеров в Юго-Восточную Азию (ЮВА) и Индию крайне мал, говорится в обзоре АЦ ТЭК. Так, во Вьетнам в 2023 году отправлено всего 4,5% от российского экспорта полипропилена, а в Индию — 0,5%. Как считают в АЦ ТЭК, сегодня поставки сдерживают низкий оборот контейнеров с Индией и странами ЮВА, высокие ставки фрахта, а также затоваренность подъездных путей к морским портам Дальнего Востока, которая будет расти даже без учета расширения существующих химических производств.
В СИБУРе уверены, что у России и стран СНГ большой потенциал внутреннего роста спроса на полиолефины с учетом разрыва в потреблении на душу населения с мировыми странами, лидирующими в переработке, такими как Китай, США и Европа. Дополнительный потенциал увеличения переработки в РФ компания оценивает до 1,6 млн тонн. В 2023 году объем потребления базовых полимеров в России вырос на 10%, до 4,34 млн тонн, что стало рекордным показателем для отрасли. Ранее средний темп роста составлял 3–5%. В первой половине 2024 года, сообщал в рамках ВЭФ Павел Ляхович, потребление пластиков выросло на 3%. Аналогичные показатели роста в СИБУРе ожидают по итогам года. Ранее в компании сообщали, что в 2023 году нарастили долю продаж на внутренний рынок до 75% за счет снижения экспорта.
Управляющий директор «Имплементы» Дмитрий Акишин говорит, что в России потенциал потребления пластиков достигает около 35–40 кг на человека в год по сравнению с текущими 25 кг на человека, судя по анализу стран, схожих по объему удельного ВВП и структуре экономики. По его словам, в странах с большими бюджетами быстрее происходит замещение традиционных материалов — дерева, стекла, железа и бумаги — на пластики во всех секторах экономики. Прежде всего речь идет об основных потребляющих сегментах, таких как строительство, упаковка, автопром. По его словам, ускоряет рост спроса и поддержка инвестиций в обрабатывающие отрасли, потребляющие пластики. А вот ориентация на сырьевой экспорт без переработки, к примеру, не стимулирует внутреннее потребление даже при высоком ВВП, отмечает эксперт.