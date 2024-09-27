Потребителей покрывают полимеры

Сохраняющийся потенциал замещения пластиками традиционных материалов продолжит стимулировать мировой спрос на полимеры до 2030 года. Российские производители на этом фоне могут увеличить экспорт в страны Азии. Но пока крупные компании фокусируются на внутреннем рынке, хотя и опасаясь экспансии со стороны Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Мировой спрос на наиболее востребованный вид полимеров — полиэтилен — до 2030 года будет расти на 3,2% ежегодно, добавляя 4 млн тонн в год. Об этом говорится в презентации члена правления — исполнительного директора СИБУРа Павла Ляховича и члена правления — исполнительного директора Александра Петрова в ходе «Отраслевого клиентского форума 2024». По их прогнозу, потребление полипропилена будет увеличиваться на 3,7%, также на 4 млн тонн в год. В 2023 году мировой спрос на полимеры достиг 286 млн тонн, из которых 87 млн тонн пришлось на полипропилен, а 121 млн тонн — на полиэтилен.

В крупнейшем потребляющем регионе — Азии — рост спроса на полиэтилен до 2030 года СИБУР ожидает на уровне 3,3% в год (1 млн тонн прироста), на полипропилен — 3,4% в год (2 млн тонн прироста). По словам господина Петрова, развивающиеся азиатские страны (без учета Китая) стремятся к уровням душевого потребления Европы и Северной Америки. В Китае темпы роста экономики в ближайшие шесть лет замедлятся с 5% до 3%, что приведет к более агрессивному экспорту нефтехимической продукции в РФ, прогнозирует топ-менеджер.

Российские первичные полимеры и продукция из них подпали в октябре 2022 года под санкции ЕС. По данным Plastinfo, в 2023 году экспорт полимеров из РФ (без учета поставок в страны ЕАЭС) сократился на 24,8%, до 1,3 млн тонн. В Аналитическом центре (АЦ) ТЭК прогнозировали, что в 2030 году РФ может увеличить экспорт полиэтилена и полипропилена в четыре и два раза соответственно относительно текущих уровней в том числе за счет поставок в страны Азии. По данным АЦ ТЭК, пока 39% экспорта полипропилена из РФ приходится на Турцию, 30% — на Китай. Эти страны выступают и основными импортерами полиэтилена с долями 18% и 43% соответственно.

Экспорт же российских полимеров в Юго-Восточную Азию (ЮВА) и Индию крайне мал, говорится в обзоре АЦ ТЭК. Так, во Вьетнам в 2023 году отправлено всего 4,5% от российского экспорта полипропилена, а в Индию — 0,5%. Как считают в АЦ ТЭК, сегодня поставки сдерживают низкий оборот контейнеров с Индией и странами ЮВА, высокие ставки фрахта, а также затоваренность подъездных путей к морским портам Дальнего Востока, которая будет расти даже без учета расширения существующих химических производств.

В СИБУРе уверены, что у России и стран СНГ большой потенциал внутреннего роста спроса на полиолефины с учетом разрыва в потреблении на душу населения с мировыми странами, лидирующими в переработке, такими как Китай, США и Европа. Дополнительный потенциал увеличения переработки в РФ компания оценивает до 1,6 млн тонн. В 2023 году объем потребления базовых полимеров в России вырос на 10%, до 4,34 млн тонн, что стало рекордным показателем для отрасли. Ранее средний темп роста составлял 3–5%. В первой половине 2024 года, сообщал в рамках ВЭФ Павел Ляхович, потребление пластиков выросло на 3%. Аналогичные показатели роста в СИБУРе ожидают по итогам года. Ранее в компании сообщали, что в 2023 году нарастили долю продаж на внутренний рынок до 75% за счет снижения экспорта.

Управляющий директор «Имплементы» Дмитрий Акишин говорит, что в России потенциал потребления пластиков достигает около 35–40 кг на человека в год по сравнению с текущими 25 кг на человека, судя по анализу стран, схожих по объему удельного ВВП и структуре экономики. По его словам, в странах с большими бюджетами быстрее происходит замещение традиционных материалов — дерева, стекла, железа и бумаги — на пластики во всех секторах экономики. Прежде всего речь идет об основных потребляющих сегментах, таких как строительство, упаковка, автопром. По его словам, ускоряет рост спроса и поддержка инвестиций в обрабатывающие отрасли, потребляющие пластики. А вот ориентация на сырьевой экспорт без переработки, к примеру, не стимулирует внутреннее потребление даже при высоком ВВП, отмечает эксперт.

Ольга Мордюшенко