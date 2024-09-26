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Торговая сеть «Дикси» открыла в Петербурге первый магазин в метро «Достоевская»

На станции метро «Достоевская» петербургского метрополитена открылась первая торговая точка сетевого ритейлера «Дикси» (входит в ГК «Магнит»). Площадь магазина составляет 333 кв. м, говорится в сообщении компании.

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Фото: Пресс-служба ГК «Магнит»

Фото: Пресс-служба ГК «Магнит»

Фото: Пресс-служба ГК «Магнит»

Фото: Пресс-служба ГК «Магнит»

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Фото: Пресс-служба ГК «Магнит»

Фото: Пресс-служба ГК «Магнит»

Фото: Пресс-служба ГК «Магнит»

Фото: Пресс-служба ГК «Магнит»

Уточняется, что в ассортименте 5,4 тыс. наименований товаров, особый акцент сделан на молочную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия и готовую еду. Также в магазине представлен кофе-корнер и зона выпечки, а треть ассортимента составляют товары для быстрого перекуса.

Как пояснили в торговой сети, проект магазина разработали с учетом потребностей туристов, офисных сотрудников и жителей района.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на улице Савушкина в Петербурге после полутора лет работы закрылся супермаркет сети Eurospar.

Андрей Цедрик

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