Технологии идут в регион

В рамках общероссийской программы развития технологий искусственного интеллекта в Башкирии на базе двух ведущих вузов начал действовать центр ИИ. Предполагается, что создаваемые в регионах подобные центры смогут оперативно решать задачи и создавать технологические решения под запросы местной промышленности. Эксперты уверены, что у данного проекта есть все шансы на успех, но отмечают, что могут возникнуть и трудности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Уфе появился Межвузовский центр искусственного интеллекта

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ В Уфе появился Межвузовский центр искусственного интеллекта

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Держать руку на пульсе

Искусственный интеллект — одна из самых активно развивающихся технологий современности. Согласно исследованию Банка России, в 2023 году объем мирового рынка ИИ-решений составил $196,6 млрд. Ожидается, что к 2030 году он вырастет до $1,8 трлн со среднегодовым темпом роста 37%.

Объем российского рынка ИИ в прошлом году составил 650 млрд руб., что на 18% больше показателей 2022 года. Ожидается, что к 2030 году благодаря внедрению данных технологий выручка топ-100 российских ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза до 5,3 трлн руб., а ВВП вырастет на 11,2 трлн руб.

В России Национальная стратегия развития искусственного интеллекта была принята в 2019 году, а с сентября 2022 года начал функционировать Национальный центр развития ИИ при правительстве РФ. В конце прошлого года заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предложил регионам создавать специализированные центры для ученых и предпринимателей, где они смогут развивать свои проекты в области искусственного интеллекта.

По мнению основателя и СЕО проекта BotB2b Виктора Попова, сейчас в стране взят курс на выработку собственных технологических решений в разрезе различных отраслей промышленности. По его словам, ключевая роль в данном процессе отдана центрам ИИ, которые на региональном уровне должны аккумулировать технологии машинного обучения и разрабатывать решения на основе ИИ в соответствии с потребностями предприятий. Он отмечает, что на данный момент создано 12 опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям развития. Они действуют на базе крупнейших технических вузов — Университет ИТМО, НИУ ВШЭ, НГУ, МФТИ и т.д., также собственные центры получили Иннополис и Сколтех. Эксперт отмечает, что на запуск данных центров было выделено уже 4 млрд руб. из федерального бюджета.

К концу этого года, по его данным, эта сумма должна вырасти до 7 млрд руб.

«Если говорить об эффективности данного проекта, то отмечается значительное увеличение количества патентов и регистрации РИД (результаты интеллектуальной деятельности. — Прим. ред.) в разрезе IT-отрасли. Положительная динамика внутри страны оказывает влияние и на общемировые тенденции. Например, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, наша страна занимает 16-е место по количеству изобретений в сфере ИИ.

Более 350 научных статей было опубликовано нашими учеными в рамках ведущих международных конференций в области ИИ. Если говорить о проблемах, то перед центрами стоят сложные задачи»,— рассказывает Виктор Попов. Он отмечает, что центрам необходимо не просто заниматься НИОКР в сфере ИИ, но и разрабатывать решения, которые требуются промышленному сегменту страны в текущий момент. Поэтому, по его словам, в первую очередь стоит задача организовать диалог между учеными и реальным сектором экономики.

Первый шаг на пути

В Башкирии в июле этого года стало известно о создании Межвузовского центра искусственного интеллекта. Его официальное открытие состоялось в июле на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Центр объединяет научные ресурсы двух ведущих университетов региона — Уфимского университета науки и технологий и Уфимского государственного нефтяного технического университета — и компании ООО «Лексема», занимающейся разработкой программного обеспечения.

Офис центра расположился в здании Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра на улице Заки Валиди. Из сообщения на сайте Прокампус.рф следует, что в планах центра — развивать научно-техническую кооперацию, разрабатывать и реализовывать совместные комплексные научно-технические проекты и программы полного инновационного цикла. «Главная задача такой кооперации — внедрение передовых производственных и сквозных технологий участниками евразийского НОЦ в решение производственных задач. Инновационный вектор сотрудничества также будет направлен на подготовку кадров для решения научно-технологических задач»,— сказано на сайте.

Предполагается, что в центре будут трудиться 20 человек: 10 сотрудников компании «Лексема» и 10 студентов и аспирантов, отбирать которых планируют по итогам конкурса в сентябре.

Ректор УГНТУ Олег Баулин, комментируя создание центра, отмечал, что центр, хоть и называется межвузовским, является сетевым в полном понимании этого слова потому, что объединяет на только вузы, но и промпредприятие.

Генеральный директор ООО «Лексема» Виктор Тимошин рассказал, что общий объем инвестиций компании в проект составил около 20 млн руб. Они ожидают, что участие в данном проекте «поможет поддерживать высокий темп роста бизнеса». «В 2024 году мы планируем удвоить наши обороты. Для поддержания таких темпов нам необходимо расширить команду. Надеемся, что участие в проекте центра ИИ поможет частично решить эту задачу»,— рассказал господин Тимошин.

Он отмечает, что отрасль ИИ нова для российской экономики, поэтому студентам сложно получить необходимое количество знаний как во время обучения в вузе, так и на практике. «Не секрет, что студенты старших курсов IT-профессий начинают работать уже во время обучения в вузе. Но проекты с использованием ИИ сейчас довольно редки. Если студент хочет нарастить свои компетенции в этой области, работа в центре ИИ — лучший выбор формирования своих компетенций»,— говорит Виктор Тимошин.

Одно из основных препятствий развития технологий ИИ в стране, по мнению экспертов, — именно дефицит квалифицированных кадров. Ежегодно России не хватает порядка 10 тыс. специалистов в области ИИ.

По прогнозам, к 2030 году отрасли не будет хватать порядка 70 тыс. человек.

Господин Тимошин считает, что проект Межвузовского центра ИИ — это лучший вариант сотрудничества между вузами и компаниями для подготовки квалифицированных кадров, так как в итоге выигрывают все участники процесса. «Вузы получают возможность широкого участия студентов и аспирантов в реальных проектах, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Наша компания получает возможность быстро и эффективно находить и готовить под свои задачи новых сотрудников. Наши заказчики получают более надежный сервис, так как рост нашего бизнеса подстрахован кадровыми ресурсами учебных заведений»,— подчеркивает Виктор Тимошин.

По мнению директора Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта УУНиТ Святослава Пегова, уфимский центр силен тем, что «объединяет разработчиков с потребителями». «Сам ИИ в вакууме не имеет особого смыла, ему нужна конкретная прикладная задача. Например, сейчас наши коллеги из Башкирского государственного медицинского университета активно изучают возможности применения ИИ в медицине, а креативный кластер УУНиТ — в производстве видеоигр и кинематографе. Большие перспективы ИИ имеет в области управления дронами. Для всех этих задач нужны отдельные модели ИИ»,— пояснил Святослав Пегов.

Учитывая местный колорит

Опрошенные „Ъ-ИТ“ эксперты считают, что создание подобных центров может стать драйвером развития ИИ в регионах, а также будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций и поможет удержать талантливых ИТ-специалистов.

Генеральный директор digital-агентства Notamedia Максим Малышев отмечает несколько преимуществ проекта. Во-первых, по его мнению, такие центры будут способствовать импортозамещению и технологической независимости России — это и развитие локальных технологий, и уменьшение зависимости от иностранных решений. Во-вторых, региональные центры ИИ будут помогать в расширении научного и технологического потенциала страны, так как развитие ИИ невозможно без тесного взаимодействия науки и бизнеса. В-третьих, данная мера поможет удерживать талантливых ИТ-специалистов в регионе и сокращать «утечку мозгов» в столицу или другие государства. Также региональные центры ИИ предоставят платформу для тестирования и проверки различных гипотез и технологических решений. Благодаря этому новые идеи и разработки могут быть оперативно протестированы и, в случае успешности, внедрены в практику. «Региональные центры могут лучше понимать специфические потребности и вызовы своего региона, что позволяет создавать целевые и эффективные решения. Эти решения могут охватывать широкий спектр применений — от улучшения городского управления и экологии до развития сельского хозяйства и промышленности»,— считает эксперт.

С ним согласна заместитель генерального директора по информационным технологиям ООО «Завод ПромМаш» Мария Горденко. Она обращает внимание на то, что подобные центры нужно создавать во всех регионах, где существует сильная научно-техническая школа, есть большое количество вузов, связанных с обучением информационным технологиям. «Они должны представлять собой некие хабы, которые будут агрегировать студентов вокруг компаний, нацеленных на решение своих задач с помощью ИИ.

А в каждом регионе свои потребности. В одних, например, больше развита добыча рыбы, в других сельское хозяйство, некоторые регионы представляют собой традиционные логистические центры. Интеллектуальные системы должны быть заточены под специфику запросов бизнеса»,— говорит госпожа Горденко.

Основатель компании «Юнисофт» Алексей Оносов считает, что региональный центр ИИ предоставляет возможность сфокусироваться на разработке решений для местных предприятий с учетом их особенностей. «Например, в Уфе сильно развита нефтехимическая промышленность. Местный центр ИИ может сконцентрироваться на создании интеллектуальных систем для оптимизации нефтепереработки, предиктивного обслуживания оборудования, повышения безопасности производства. Это даст гораздо больший эффект, чем попытки решать эти задачи из Москвы»,— заключил эксперт.

Директор продуктов компании SL Soft Евгений Фенюшин полагает целесообразным запускать работу региональных центров ИИ на базе высших учебных заведений, так как в регионах много хороших университетов.

В то же время, отмечает он, при создании сети региональных центров инноваций и технологического развития, включая центры ИИ, важно обеспечить синхронизацию и координацию их работы на федеральном уровне. «Это необходимо, так как при появлении большого количества таких организаций в регионах есть риск, что они будут решать схожие задачи. Эта мера позволит обеспечивать переиспользование созданных технологий, объединять усилия нескольких центров в исследованиях и в решении конкретной задачи»,— высказал мнение господин Фенюшин.

Среди основных препятствий, с которыми могут столкнуться региональные центры, эксперты выделяют недостаток необходимой инфраструктуры, неконкурентную заработную плату и дефицит кадров.

По мнению генерального директора ООО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» Вадима Сабашного, одним из препятствий может стать нехватка вычислительных мощностей. Поскольку разработка и обучение моделей ИИ требуют значительных ресурсов, имеющаяся инфраструктура не всегда способна удовлетворить эти потребности на должном уровне. Еще одним вызовом может стать незрелость процессов сбора и хранения данных. «Для успешной работы ИИ и машинного обучения необходимо иметь доступ к большим объемам качественных данных, однако на практике часто встречаются проблемы с их сбором, маркировкой и актуализацией. Кроме того, остается актуальным вопрос дефицита квалифицированных кадров. Разработка решений на базе ИИ требует специалистов с глубокими знаниями в области машинного обучения, анализа данных и других смежных дисциплин»,— отмечает эксперт.

Директор АНО «Спортивно-методический центр “Кафедра киберспорта”» Виктория Береснева уверена, что «недостаточно конкурентные по сравнению с другими регионами зарплаты могут усложнить привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов».

Основатель компании по разработке систем ИИ для бизнеса AiMono Михаил Шахмурадян обращает внимание на то, что в стране мало людей, «понимающих прикладные технологии искусственного интеллекта и отслеживающих международные научные работы в этой области», в связи с чем за ними наблюдается большая конкуренция. «Где существует большой спрос, но малое предложение, происходит рост цен — в нашем случае заработных плат. Сейчас это от 300 тыс.руб. и выше. Помимо заработной платы, еще необходимо обеспечивать соответствующий уровень вычислительной инфраструктуры для проверки гипотез и выполнения исследований в ИИ. С графическими процессорами, на которых работают наиболее популярные в наши дни языковые модели, сейчас также непросто. Покупать физические экземпляры довольно дорого, да и в наличии их очень мало, а виртуальные (вычисления в «облаках») очень часто бывают заняты и приходится неопределенное время ждать, когда “машина” освободится, либо использовать менее мощные экземпляры»,— заключил эксперт.

Мария Булаева