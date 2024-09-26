На Урале прошел похоронный процесс

Свердловский областной суд отклонил иск группы жителей Екатеринбурга к городской думе об отмене положений о порядке содержания кладбищ и крематориев. По мнению истцов, положения были приняты, чтобы разрешить работу частного крематория на Химмаше. Депутат Екатеринбургской городской думы Виктор Сомиков, который выступает против принятия положений, считает, что «в деле еще не поставлена точка».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский областной суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский областной суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Административный иск об отмене положений «О порядке работы и содержания кладбищ и крематориев» в Свердловский областной суд подали жители Екатеринбурга Светлана Гавриловская (супруга совладельца бизнес-центра «Высоцкий» Андрея Гавриловского), Ольга Верхотурова, Наталья Гущина и другие. Как следует из картотеки суда, требования были отклонены.

Положение «О порядке работы и содержания кладбищ и крематориев на территории Екатеринбурга» городская дума приняла в апреле. В частности, документ регламентирует размеры могил, вопросы благоустройства. С принятым положением не согласилась прокуратура — из-за того, что были разделены понятия «кремационный блок» и «крематорий». Авторы инициативы пояснили, что в крематориях происходит кремация с последующим захоронением, а в кремационных блоках идет только сожжение тел. Положение предусматривает, что кремационные блоки могут находиться в государственной, муниципальной или частной собственности. В прокуратуре считают, что кремационный блок — это подвид крематория, и он не может находиться на частной территории. Однако депутаты отклонили протест прокуратуры.

Госпожа Гавриловская поясняла «Ъ-Урал», что иск был подан в связи с тем, что в районе Химмаша компания «Апельсину-С» построила частный крематорий на ул. Димитрова, 72, который по решению Свердловского областного суда, запрещено эксплуатировать.

«Гордума специально приняла такое положение, чтобы разрешить деятельность частного крематория»,— считает она.

Во время предварительного слушания Светлана Гавриловская заявляла, что у городской думы «нет полномочий», чтобы принимать решения о порядке работы кладбищ и крематориев. «Самым важным для нас является то, что введены понятия кремационного блока и то, что это может находиться в частной собственности, что недопустимо и противоречит федеральному законодательству. Данное положение является незаконным»,— сказала госпожа Гавриловская во время заседания.

Напомним, конфликт из-за открытия крематория в нежилом здании на Химмаше возник в 2021 году, когда компания «Апельсин-С» оборудовал частный крематорий на месте похоронного бюро «Габбро» на ул. Димитрова возле Нижне-Исетского кладбища. В октябре 2022 года в Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступил коллективный иск местных жителей Химмаша, которые выступали против открытия крематория в непосредственной близости от их домов и требовали снести объект. Суд частично удовлетворил иск: компании «Апельсин-С» было запрещено эксплуатировать нежилое здание в качестве крематория. Ответчик должен либо снести его, либо привести в соответствие с документацией, в которой говорится, что в нем планируется разместить гараж для уборочной техники.

«Непонятно, в каком статусе теперь будут крематории, и по каким положениям они будут строиться»,— прокомментировал новое решение суда депутат Екатеринбургской городской думы Виктор Сомиков, который активно выступал против строительства крематория на Химмаше.

Он подчеркнул, что «точка в деле окончательно не поставлена».

По словам главы ассоциации крематориев России Алексея Сулоева, в Екатеринбурге в год происходит 28 тыс. кремаций. «При строительстве крематориев протесты жителей есть всегда, я не помню ни одного случая, чтобы жители были "за"»,— отметил он. По его словам, печи для сжигания в Екатеринбурге произведены в Китае, и от них «вреда меньше, чем от работающего автомобиля».

Он добавил, что крематории — экономия для бюджета, так как в одной могиле можно захоронить 96 колумбариев или одного человека в гробу.

Господин Сусоев подчеркнул, что при появлении крематориев, на ритуальные услуги цена значительно снижается. «Все, кто контролирует кладбища, их доход в два раза уменьшается, потому что услуги, связанные с кремацией в два раза дешевле. Мы наблюдаем, что везде, где строят крематории, начинается противодействие с кладбищенской мафией», — резюмировал он.

Мария Шараева