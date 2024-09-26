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Коммерсантъ FM
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Уголовное дело против певца Шарлота передано в суд

Следственный отдел по Кировскому району Самары областного СУ СКР завершил расследование уголовного дела против 25-летнего самарского музыканта Эдуарда Шарлота.

Певец Шарлот в СИЗО в Самаре, 2023 год

Певец Шарлот в СИЗО в Самаре, 2023 год

Фото: Коммерсантъ

Певец Шарлот в СИЗО в Самаре, 2023 год

Фото: Коммерсантъ

Молодому человеку предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ч. 4 ст. 354.1 («Реабилитация нацизма»), ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

«По версии следствия, в 2023 году обвиняемый неоднократно размещал в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на персональной странице в социальной сети, запрещенной на территории Российской Федерации, видеоролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающие явное неуважение к памятным датам России, связанным с защитой Отечества. Также фигурант записал видеоролик, в котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии»,— говорится в сообщении следственного управления СКР по Самарской области.

Летом нынешнего года молодой человек записал видеообращение, где приносит извинения патриарху Кириллу и православным верующим. Артист просит прощения за то, что «посмел оскорбить их религию».

В рамках расследования уголовного дела Эдуард Шарлот находится в СИЗО с декабря 2023 года. До этого, в ноябре, суд арестовал музыканта на 13 суток в рамках административного дела о хулиганстве на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, куда юноша прилетел из Армении.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— отмечается в сообщении самарского ведомства.

Подробнее о деле — в материале «Ъ».

Сабрина Самедова, Самара

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