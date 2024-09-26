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Коммерсантъ FM
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«Единая Россия» приостановила членство в партии арестованного экс-мэра Сочи

Политический совет сочинского городского отделения «Единой России» приостановил членство в партии бывшего главы города Алексея Копайгородского, который вчера, 25 сентября, был заключен под стражу в ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба краснодарского регионального отделения ЕР.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский

Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Решение о приостановке членства экс-мэра в «Единой России» принято в соответствии с уставом партии, который предписывает такую меру в ситуации уголовного преследования единоросса.

Алексей Копайгородский, покинувший пост главы Сочи в мае текущего года, обвиняется в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ), об этом стало известно вчера, 25 сентября, в ходе заседания Мещанского районного суда Москвы, избравшего для экс-чиновника меру пресечения на срок до 18 ноября.

Алексей Копайгородский был задержан сотрудниками МВД и доставлен в Москву из Луганской народной республики, где он находился в качестве контрактника — участника специальной военной операции.

Анна Перова, Краснодар

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