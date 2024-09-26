Актера Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске за дебош

Российский актер Евгений Воловенко устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Хабаровск, сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия». Утверждается, что 52-летний актер начал вести себя неадекватно во время перелета: перебрав с алкоголем, он начал приставать к бортпроводницам и попытался открыть дверь самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Воловенко в 2019 году на съемках сериала «По законам военного времени»

Фото: Виталий Невар / ТАСС Евгений Воловенко в 2019 году на съемках сериала «По законам военного времени»

Фото: Виталий Невар / ТАСС

«Выпив четыре порции вина, начал активно проявлять навязчивое внимание к бортпроводницам, при этом спрашивая разрешение покурить»,— рассказали в авиакомпании РЕН ТВ. Как сообщил источник телеканала, актера после приземления передали полиции.

Евгений Воловенко наиболее известен по роли следователя военной прокуратуры, военного юриста Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени». В 2018 году за эту роль он был номинирован на премию ТЭФИ в категории «Лучший актер телевизионного фильма/сериала».

Евгений Белоусов