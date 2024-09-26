Опубликован рейтинг компаний Петербурга по динамике роста выручки за два года

Составлен рейтинг компаний нефинансовой сферы, зарегистрированных в СЗФО, выручка которых по итогам 2023 года превысил 1 млрд рублей. Список подготовлен по версии ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге.

При его разработке опирались на систему профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-Интерфакс». В рейтинге могут встречаться юридические лица, входящие в один холдинг или группу компаний, если каждое из них удовлетворяет входным параметрам.

Первое место занял оператор сети «Пятерочка» ООО «Агроторг». За прошедший год компания выручила 2,36 трлн рублей, а чистая прибыль составила 36,6 млрд рублей. За два года абсолютный прирост выручки составил 683 млрд рублей. По сравнению с прошлогодним рейтингом «Агроторг» поднялся на две позиции.

В первую десятку также попали АО «Газстройпром», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром гнп холдинг», ПАО «Ростелеком», ООО «Международный фонд частных инвестиций», ООО «ТД „Электротехмонтаж“», ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад».

Татьяна Титаева