Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по динамике роста

Методика подготовки рейтинга

Объектом исследования являются компании нефинансовой сферы, зарегистрированные в Северо-Западном федеральном округе и обеспечившие выручку за прошедший год не менее 1 млрд рублей. Исключаются городские и федеральные государственные унитарные предприятия.

Источник базовых показателей — система профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-Интерфакс», основными партнерами которой являются Федеральная налоговая служба и Государственный инфоресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО), Федеральное казначейство, Верховный суд РФ, Центральный банк, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и другие, в числе которых министерства и ведомства, ключевые СМИ и сами компании.

Мы исследуем отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета, неконсолидированную. В рейтинге могут встречаться юридические лица, входящие в один холдинг или группу компаний, если каждое из них удовлетворяет входным параметрам.

В выборку включены только фирмы, существующие на рынке не менее трех лет. Компании ранжируются по абсолютному показателю прироста выручки за последние два года. Те организации, выручку которых за 2021 или 2023 год система не показала, не учитываются. Опубликован топ-100.

Показатели рентабельности рассчитаны сотрудниками редакции на базе чистой прибыли компаний за последние три года. При желании читатель может рассчитать рентабельность, опираясь на величины валовой прибыли, также приведенные в таблице. Данные скомпонованы по наименованию показателя, чтобы прослеживалась их динамика из года в год.

Рентабельность реализации — отношение чистой прибыли за период к выручке за период. Данный показатель дает представление о том, какова доля чистой прибыли в каждом рубле выручки компании.

Рентабельность активов — отношение чистой прибыли за период к величине активов на конец периода. Дает представление, сколько рублей чистой прибыли приходится на рубль активов.

Рентабельность собственного капитала — отношение чистой прибыли за период к величине собственного капитала на конец периода. Показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на рубль собственного капитала.

Результаты

В нынешнем топ-100 наиболее динамично растущих финансово компаний СЗФО сохранилось превалирование предприятий, работающих на добывающую, химическую и энергетическую отрасли, а также занимающихся оптовой торговлей и предоставлением IT-услуг.

Лидером оказался оператор сети «Пятерочка» ООО «Агроторг». За 2023 год компания выручила 2,36 трлн рублей, а чистой прибылью получила 36,6 млрд рублей. За два года абсолютный прирост выручки составил 683 млрд рублей. Заметим, что в рейтинге прошлого года «Агроторг» занимал третью строчку.

В этом году в выборку не попало ПАО «Газпром», ранее занимавшее лидирующее положение. В 2022 году холдинг показал рекордную выручку в 7,979 трлн рублей, а уже в 2023 году показатель упал на 29,6% — до 5,62 трлн рублей. В абсолютном выражении выручка за два года сократилась на 768,9 млрд рублей. При этом, несмотря на отсутствие в рейтинге нефтегазового гиганта, около 11% юрлиц из списка входит в его состав. Так, на третьей строчке расположилось их дочернее предприятие — ООО «Газпром Переработка», поднявшись с 13-й строчки.

«Газстройпром» — генеральный подрядчик по строительству объектов ПАО «Газпром» — остается на второй строчке, как и в прошлом рейтинге. Около 6% организаций, представленных в рейтинге, относятся к компании. Таким образом, присутствие дочерних и связанных с нефтегазовым гигантом организаций составляет 17%. В прошлом рейтинге доля насчитывала около 20%.

Новых компаний среди топ-100 — около трети (32 компании). Среди новых игроков появились две судостроительные компании: СК «Северная гавань» (25-е место с абсолютным приростом выручки за два года в 25,7 млрд рублей) и Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», который расположен в Калининградской области (71-е место).

Основные направления деятельность «Северной гавани» сосредоточены в области судоремонта гражданского комплекса, строительства гидротехнических сооружений, ремонта и обслуживания объектов нефтегазовой промышленности, в том числе буровых установок. ПСЗ «Янтарь» (входит в ОСК) занимается не только гражданским, но и военным судостроением.

Также новичок в рейтинге — АО «Ладога Дистрибьюшен» (на 53-й строчке). Холдинг занимается производством алкогольной продукции.

Впервые представлен «Метрострой Северной столицы», с 2021 года компания является подконтрольным городу генподрядчиком на строительство и реконструкцию метро. В рамочном контракте с ним на 602 млрд рублей числятся 37 объектов, которые уже отданы ему априори и запускаются в работу допсоглашениями к этому контракту.

На 77-й строчке разместился старейший завод Петербурга — Октябрьский электровагоноремонтный завод (ныне входит в состав «Трансмашхолдинга»). Сейчас предприяие производит вагоны для петербургского метро, в портфель заказов до 2030 года входит более 950 вагонов для ГУП «Петербургский метрополитен».

Еще одна крупная компания в новичках — АО «Усть-Луга Ойл» — оператор терминала, осуществляющего перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры.

Табл. Рейтинг крупнейших компаний СЗФО по динамике роста