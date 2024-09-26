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Коммерсантъ FM
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Нейросеть взломала капчу reCAPTCHAv2

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха сумели с помощью искусственного интеллекта взломать капчу reCAPTCHAv2, которая используется на сайтах для подтверждения того, что пользователь является человеком, а не роботом. В работе было отмечено, что ИИ теперь может взломать 100% капч, тогда как раньше получалось только 68–71%.

Фото: AI Generated, Коммерсантъ

Фото: AI Generated, Коммерсантъ

Капча reCAPTCHAv2 предлагает пользователям выбирать квадраты со светофорами, машинами, велосипедами и другими предметами. В своей работе исследователи пришли к выводу, что нет значительной разницы в сложности задач капчи для человека или нейросети. Также ученые пришли к выводу, что reCAPTCHAv2 в значительной степени основана на данных cookie и истории браузера при оценке того, является пользователь человеком или нет.

Евгений Федуненко

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