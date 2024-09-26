Премьер Грузии назвал «несерьезным» отмену приглашения на обед с Байденом

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал решение администрации президента Джо Байдена отменить его приглашение на традиционный официальный обед от имени президента США в честь руководителей государств, участвующих в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Он назвал это «несерьезным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Кобахидзе

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Ираклий Кобахидзе

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Это же несерьезно: три дня назад прислали приглашение, и вчера сами же отменили»,— заявил он в Нью-Йорке. Ираклий Кобахидзе тут же выразил уверенность, что этим демаршем американская сторона пытается «помочь грузинской оппозиции» в преддверии решающих парламентских выборов 26 октября. «Но никакого практического эффекта это для оппозиции иметь не будет, и больше тут комментировать нечего»,— заключил премьер.

Посольство США в Тбилиси подтвердило отмену приглашения, объяснив решение «недемократическими действиями и антиамериканскими высказываниями» Ираклия Кобахидзе. При этом американское дипломатические ведомство имело в виду принятие парламентом Грузии закона «О прозрачности иностранного влияния» (так называемого русского закона об «иностранных агентах») и закона «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», резко ограничивающего права представителей ЛГБТ-сообщества (международное движение ЛГБТ признанно в России экстремистским и запрещено).

Кроме того, посольство США указало на неоднократно озвученные господином Кобахидзе обвинения в адрес Вашингтона и «Глобальной партии войны», действующей с территории США и ЕС в стремлении «открыть в Грузии второй фронт против России» и «втянуть Грузию в войну с РФ».

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетний срок заключения за превышение служебных полномочий, назвал отмену приглашения на обед с главой американского государства «величайшим позором для Грузии».

При этом, как заметил исполнительный секретарь правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) Мамука Мдинарадзе, американская сторона, по его мнению, «специально пригласила Кобахидзе на обед», о чем он не просил «для того, чтобы сейчас демонстративно отменить свое же приглашение».

А спикер парламента Шалва Папуашвили посоветовал американцам «учить грузинское гостеприимство», согласно «кодексу» которого, отменяя приглашение, хозяин дома оскорбляет собственную семью, а не гостя.

О персональных санкциях США в отношении грузинской элиты читайте в материале «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси