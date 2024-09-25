Администрация Байдена отменила приглашение грузинского премьера на прием

Администрация президента США Джо Байдена отменила приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на встречу с главой государства. Об этом телеканалу «Мтавари Архи» сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Приглашение было отправлено, однако уже на следующий день отменено»,— отметил господин Папуашвили. Он добавил, что такое поведение является «пренебрежительным» и оскорбляет американский народ. Председатель парламента сожалеет, что Грузия не имела возможности показать США свое гостеприимство.

Ранее телеканал сообщил, что американская администрация решила не проводить встречи с грузинской делегацией. Уточняется, что высокопоставленный представитель администрации США объяснил данное решение «антидемократическими действиями грузинского правительства».

В мае парламент Грузии одобрил законопроект об иностранных агентах, направленный на «организации, действующие в интересах зарубежных государств». Это вызвало массовые протесты в стране и негативно сказалось на отношениях между Тбилиси и странами Запада. В результате Европейский Союз приостановил процесс интеграции Грузии и частично заморозил финансовую поддержку, также под угрозой оказался безвизовый режим.

Санкции против Грузии ввели и Соединенные Штаты. Под ограничения попали представители партии «Грузинская мечта», депутаты парламента и сотрудники правоохранительных органов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На грузинскую элиту надавили точечно»

Матвей Иващенко