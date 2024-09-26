На Ставрополье введен карантин из-за бруцеллеза

В связи с выявлением бруцеллеза крупного рогатого скота управление ветеринарии по Ставропольскому краю признало Нефтекумский городской округ «неблагополучным». Карантин введен на территории более 3,7 кв. км с населением более 60 тыс. человек. Соответствующий приказ размещен на портале правовой информации края (.pdf).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Бруцеллез — опасная инфекция, которая может передаваться от больных животных к человеку. Болеть ей могут также все домашние животные. Очаг заболевания был обнаружен на животноводческой точке в ауле Тукуй-Мектеб, участок №8, дом 22.

В животноводческой точке и населенном пункте запретили лечение больных животных, их ввоз и вывоз, выгул и доение, а также использование для разведения. Запрещено также посещение очага инфекции посторонними лицами, въезд и выезд транспорта, не задействованного в ликвидации очага, заготовка не прошедших термообработку кормов и вывоз молока, также не прошедшего термообработку.

В течение трех месяцев здоровый скот нельзя поить в водоемах, из которых пили зараженные животные. В неблагополучном пункте запрещается также проводить все виды сельскохозяйственных ярмарок.

Это уже не первый случай выявления опасного заболевания на Ставрополье. В июне очаг бруцеллеза был выявлен на территории другого района края — Ипатовского. Тогда в рамках карантина проводилась дезинфекция территории, включая одежду, обувь и технические средства на животноводческой точке. Больных животных отправляли на убой, а здоровых — вакцинировали.

Александра Ларинцева, Пятигорск