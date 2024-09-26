Промышленность Петербурга с начала года показала рост на 11,2%

По итогам января-августа текущего года индекс промышленного производства (ИПП) Санкт-Петербурга увеличился на 11,2% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, а в Ленинградской области показатель вырос на 8,8% с 2023 года. Такую статистику приводит Петростат.

Примечательно, что в Петербурге и Ленобласти ИПП выше, чем в среднем по России, где за восемь месяцев 2024 года индекс увеличился на 4,5%, уточняется в данных Росстата. Обрабатывающая промышленность Петербурга также выросла за это время на 12,2%.

Наибольший прирост за январь-август текущего года в Петербурге показала автопромышленная отрасль — в 3,4 раза. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось в 1,6 раза, одежды — на 33,8%, изготовление прочих транспортных средств и оборудования выросло на 33,6%. Добычу полезных ископаемых петербургские предприятия нарастили на 23,3%, а производство электрического оборудования — на 23%. При этом на 37,9% отмечено снижение производства мебели, на 38,4% уменьшилось изготовление кожи и изделий из кожи в городе, а также прочих готовых изделий на 13,4%.

В Ленинградской области на 43,74% зафиксировали прирост в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Однако в регионе снизилось изготовление мебели на 43,7%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская промышленность показала рост на 12% за семь месяцев 2024 года.

Варвара Рудич