«За стенами этого здания прячется сам Бог»

В октябре-ноябре Свято-Елисаветинская обитель милосердия примет первых пациентов. Ранее на этом месте на берегу озера Шарташ располагался детский санаторий, после запустения объект из муниципальной собственности перешел в частную, и новый собственник решил обустроить в заново отстроенном здании хоспис для тяжелобольных взрослых, оснащенный по самым современным стандартам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге на ул. Изоплитной начал работу новый хоспис под эгидой Свято-Елисаветинской обители милосердия, где медицинские работники и сестры милосердия – в общей сложности около ста человек, будут ухаживать за тяжелобольными людьми. Планируется, что принять первых пациентов хоспис сможет уже этой осенью – в октябре-ноябре. В открытии нового здания обители принял участие бизнесмен и основатель РМК Игорь Алтушкин, чей фонд святой Екатерины выступил благотворителем.

Свято-Елисаветинская обитель милосердия существует с 2009 года, все это время ее настоятелем является иерей Василий Байшев. Пока она располагается в небольшом здании бывшего детского сада на ул. Ереванской в Екатеринбурге. За 17 подопечными ухаживают 30 братьев и сестер милосердия, но места в существующем хосписе было мало – пациентов кормили и проводили им гигиенические процедуры прямо в постели. Работы по строительству нового здания велись с февраля 2022 года, подрядчиком выступила компания «УТПК».

Новое здание обители площадью 3,8 тыс. кв. м предполагает комфортное размещение до 50 пациентов. Для них предусмотрены 27 комнат, расположенные на двух этажах. В каждой из них есть медицинская кровать, положение которой могут изменить и сестра милосердия, и сам пациент с помощью кнопок на пульте, шкафы, приспособленные по высоте для колясочников, индивидуальные туалеты с тревожными кнопками, гигиеническими креслами и душем, регулирующиеся по высоте раковины. В комнатах стоят кислородные концентраторы – эти устройства буквально спасали жизни во время пандемии COVID-19, рассказали сестры милосердия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 6 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Поскольку большинство подопечных не передвигаются самостоятельно, этажи связаны между собой лифтами — создана безбарьерная среда. На первом этаже располагается столовая и пищеблок с кондитерской линией и хлебопечкой. По словам старшей сестры милосердия Анны Бородиной, на настроение жителей хосписа во многом влияет питание в целом и в том числе подача еды.

«Можно ведь просто кашу приготовить, а можно ягодку туда положить, веточку красиво»,– пояснила она.

В другом крыле здания устроена зона реабилитации — медицинские и процедурные кабинеты, комнаты для массажа, физиотерапии и ЛФК. В одной из них установлен вертикализатор, который важен в реабилитации лежачих больных — он помогает мягко приводить тело человека в вертикальное положение и избежать осложнений в виде отека легких.

При хосписе со временем откроется Владимиро-Елисаветинский храм, где будут проводиться молебны для подопечных, сестер и братьев милосердия. Попасть туда можно напрямую из помещений хосписа. Сейчас в храме еще не начаты отделочные работы, завершить их планируется ориентировочно через год. Там появятся витражные окна, нетипичные для православной церкви. Храм будет иметь двойное освящение – в честь святого князя Владимира и княгини Елизаветы Федоровны. На деревянном иконостасе расположат иконы православных святых, известных как целителей.

«За стенами этого здания прячется сам Бог. Он с любым страдальцем рядом находится. И вы сказали – мы будем в том месте, где Бог и где страдание»,– сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, обращаясь на открытии к сестрам милосердия и настоятелю обители.

Фонд святой Екатерины не раскрывает размер благотворительных взносов в открытие хосписа, также не известна процедура принятия пациентов, но заявленной целью является обеспечение ухода за одинокими людьми. Приют в хосписе смогут найти пациенты, которые пережили последствия инфарктов или инсультов, травм, имеют врожденные диагнозы и не в состоянии самостоятельно ухаживать за собой.

В планах у Свято-Елисаветинской обители милосердия открытие на берегу Шарташа и хосписа для детей. Владыка Евгений выразил надежду, что следующим объектом, на который обратят внимание меценаты, станет именно он.

Анна Капустина