Минтранс: цена билета на ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург составит 8900 рублей

Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург ожидается в третьем квартале 2028 года. Стоимость билета составит 8905 руб., сообщил замглавы Минтранса России Дмитрий Зверев. Недавно вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что стоимость билета на ВСМ составит около 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Зверев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Зверев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Надо не забывать, что высокоскоростная магистраль представляет совершенно другой уровень комфорта пассажиру, поэтому этим и обусловлен возможный ценовой диапазон. И частотность. Мы говорим о том, что выход к 2030 году на частоту 10–15 минут курсирования поездов, поэтому вот те параметры, которые закладываем: комфорт все равно, ценовая доступность и частотность»,— сказал господин Зверев на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

Общий объем инвестиций в ВСМ Москва—Санкт-Петербург оценивается более чем в 2 трлн руб. С запуском магистрали РЖД ожидают сокращения времени в пути и до других городов. По расчетам компании, время в пути из Петрозаводска в Москву сократится с 10 часов 50 минут до 7 часов 45 минут, из Тулы в Санкт-Петербург — с 11 часов 30 минут до 4 часов 45 минут, из Пскова в Москву — с 11 часов 20 минут до 5 часов 45 минут.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ» «По ВСМ отправилась концессия».

Евгений Белоусов