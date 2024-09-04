У СПГ выдался горячий август

По данным “Ъ”, экспорт российского СПГ в январе—августе вырос на 5,7% год к году, до 21,76 млн тонн, а за прошлый месяц увеличился сразу на 33% год к году, до 2,94 млн тонн. Внушительный прирост в августе обеспечили поставки как в Азию, где из-за жары растет спрос на СПГ, так и в Европу. Аналитики связывают рост показателей не с ситуацией на рынке, а с техническим фактором — летом 2023 года большой объем российских СПГ-мощностей вставал на ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экспорт российского СПГ по итогам августа вырос до максимального с января уровня — 2,94 млн тонн, увеличившись год к году на 33%. За январь—август отгрузки СПГ выросли на 5,7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 21,76 млн тонн, следует из данных Kpler.

В Азию в августе отгружено 1,62 млн тонн СПГ, что на 10,5% больше, чем годом ранее. В страны ЕС, в том числе Грецию, закупившую СПГ из РФ впервые с января, экспорт вырос на 57%, до 1 млн тонн. Еще 297 тыс. тонн СПГ не номинированы.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в августе увеличили потребление газа на фоне высоких температур в регионе, и в первую очередь — это Китай и Япония, говорит Иван Тимонин из «Имплемента». Закупки СПГ со стороны ЕС в августе были минимальными с октября 2021 года, следует из данных GIE.

До сих пор в РФ действовало четыре экспортных завода: «Ямал СПГ» НОВАТЭКа проектной мощностью 16,5 млн тонн в год, работающий только на рынке АТР «Сахалин-2» «Газпрома» на 9,6 млн тонн, «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа на 660 тыс. тонн и «Портовая СПГ» «Газпрома» на 1,5 млн тонн в год. В августе впервые начались отгрузки с пятого экспортного проекта — первой линии проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа (завод находится в SDN list). Согласно данным Kpler, с первой линии завода было отгружено 150 тыс. тонн СПГ. Как пишет Bloomberg, подпавший под санкции танкер Everest Energy, который на прошлой неделе впервые перевалил партию СПГ на плавучее хранилище СПГ Saam FSU в Мурманской области, также находящееся под санкциями, теперь следует обратно к «Арктик СПГ-2», вероятно, за очередной партией.

В конце 2023 года США ввели санкции в отношении проекта «Арктик СПГ-2», чтобы не допустить расширения поставок российского СПГ на мировой рынок. Под санкциями оказался также весь флот проекта, что сделало невозможным отгрузки с площадки. НОВАТЭКу пришлось собирать теневой флот, чтобы совершать отгрузки. Остальные проекты российских компаний санкциями не ограничены.

«Ямал СПГ» в августе нарастил экспорт на 41% год к году, до 1,75 млн тонн. За восемь месяцев отгрузки с площадки увеличились на 9,3%, до 14 млн тонн. В августе на Китай, куда пока можно поставлять СПГ напрямую по Севморпути, пришлось до трети отгрузок с завода. Объем поставок в страну вырос почти на 29%, до 657,6 тыс. тонн.

Экспорт «Сахалина-2» увеличился на 21%, до 0,89 млн тонн в августе. За январь—август с завода экспортировано 6,129 млн тонн, что на 4% ниже, чем годом ранее. «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа и «Портовая СПГ» «Газпрома» совокупно нарастили отгрузки в августе на 3,3%, до 146 тыс. тонн, за восемь месяцев экспорт с двух площадок вырос на 7,7%, до 1,46 млн тонн.

Рост отгрузок российского СПГ по итогам восьми месяцев обусловлен в первую очередь технологическими, а не рыночными факторами, отмечает Иван Тимонин.

В 2023 году на плановое техническое обслуживание приостанавливалась работа второй и третьей линий «Ямал СПГ» в июне и августе соответственно, а также «Сахалина-2» на период с июля до начала августа. «Именно временное выбытие данных мощностей стало причиной небольшой просадки экспорта в 2023 году. В 2022 году же, например, российские заводы за восемь месяцев работы поставили 21,56 млн тонн СПГ, что сопоставимо с текущим показателем»,— говорит аналитик.

Татьяна Дятел, Владивосток