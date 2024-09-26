Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 сентября

17:45. Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил полигон в Орловском округе, на котором проходит подготовка «Бригады Катукова». Он передал дружинникам два мотоцикла для участников СВО. Они были куплены на средства, которые собрали прихожане орловских храмов и представители бизнеса. Об этом сообщили в правительстве региона.

17:44. 11 млн рублей выделили из бюджета Курска на оклеивание окон бронепленкой в городских школах и детских садах. Эту информацию телеканалу «Сейм» подтвердили в городском комитете образования.

16:49. Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. В селе Белянка в результате обстрела произошло возгорание травы. В селе Безлюдовка вследствие атаки дрона повреждены три надворные постройки. В селе Муром в результате атаки FPV-дрона загорелся частный дом. Пожар потушен, здание получило значительные повреждения.Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:38. В Богучарском районе Воронежской области 2 октября с 10:40 до 10:43 запланирована плановая проверка системы оповещения населения — с запуском электросирен и замещением с 10:43 до 10:44 программ телерадиовещания информацией оповещения. Об этом сообщили в местной администрации.

16:33. Памятник в честь погибших при обстреле 30 декабря 2023 года жителей Белгорода установят у кинотеатра «Победа». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:32. Администрация Орла передала гуманитарную помощь бойцам СВО. На этот раз «за ленточку» отправится дизельный генератор. Сегодня аппарат получили супруги защитников. Об этом сообщили в мэрии Орла.

15:12. Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 17 400 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

15:07. За прошедшие сутки украинские формирования потеряли в Курской области более 340 военных и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:04. РСЧС: село Белянка Шебекинского городского округа Белгородской области находится под обстрелом.

13:44. Трактор наехал на взрывное устройство в поле в районе села Графовка Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадал тракторист, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

13:41. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью около 12:30 26 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

11:14. «Оперативная ситуация в регионе спокойная. ПВО не работала сегодня»,— сообщили в правительстве Воронежской области.

10:40. Потерпевшими по ряду уголовных дел о преступлениях ВСУ в Курской области признаны более 8 тыс. человек. Это следует из сообщения Следственного комитета России. «В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области»,— добавили в ведомстве.

10:11. С начала года в Белгороде от обстрелов ВСУ пострадали четыре укрытия. Как рассказали изданию «Бел.Ру» в мэрии облцентра, конструктив железобетонных укрытий остался неповрежденным, защитные функции обеспечены. Потребность в ремонте власти зафиксировали и учтут это при составлении графиков планового обслуживания.

10:07. За последние сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 109 боеприпасов и 37 беспилотников. В результате пострадали два человека, также скончались два мирных жителя, пострадавших при атаках ранее. Разрушения получили девять жилых помещений и девять машин, в том числе «Газель». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:30. Журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила Курскую область. В сопровождении украинских военнослужащих она пересекла границу и побывала в нескольких населенных пунктах Курской области. Отснятый ей материал был опубликован каналом 25 сентября. Один из местных жителей заявил репортеру, что восхищен президентом России Владимиром Путиным. В записанный Трент сюжет также попал фрагмент, в котором женщина сквозь слезы обратилась к украинским военнослужащим.

9:18. Белгородская область получила 55 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), их планируется установить на аналогичное количество школьных автобусов, работающих в Белгородском, Борисовском, Волоконовском районах и Валуйском, Шебекинском округах. «За последнее время мы передали в органы местного самоуправления приграничья более 300 станций РЭБ. Это позволяет нам обеспечивать безопасность, хотя понимаем, что угроза остается очень большой. Поэтому мы должны быть внимательны»,— написал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».

8:06. Экипажи Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

7:57. Над Орловской областью также ночью сбили беспилотник. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

7:19. За ночь дежурные средства ПВО уничтожили над Россией семь беспилотников, в том числе четыре над Белгородской областью и один над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.