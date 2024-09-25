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обновлено 18:03

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 сентября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

18:03. На выдачу сертификатов для жителей курского приграничья (пятикилометровая зона) региону выделили из федерального бюджета 12,5 млрд руб. По словам губернатора Алексея Смирнова, этой суммы хватит для переселения 2 216 семей. 1 595 из них уже получили документы и занимаются подбором жилья.

17:53. Помощник президента России Алексей Дюмин не сомневается, что в ближайшее время территория Курской области будет полностью освобождена, для этого есть план Генштаба. Об этом сообщило информагентство ТАСС.

16:51. Дрон-камикадзе атаковал «Газель» на хуторе Екатериновка Волоконовского района Белгородской области. В результате пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:17. Опасность атаки БПЛА объявлена в селе Графовка Шебекинского городского округа Белгородской области.

15:47. За сутки в состав потерь украинских формирований вошли более 300 военных и семь единиц бронетехники, в том числе три танка (два немецкого производства), три боевые бронированные машины и боевая машина пехоты, а также — шесть автомобилей и два артиллерийских орудия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

15:40. За прошедшие сутки подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили три попытки ВСУ прорваться через госграницу в направлении поселка Новый Путь Глушковского района Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14:34. В больнице скончалась мирная жительница, тяжело раненная при обстреле Белгорода 16 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

14:18. Дежурные средства ПВО сбили по одному беспилотнику над Белгородской и Курской областями с 11:25 до 12:20 25 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

12:15. Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью около 10:20 25 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

11:32. РСЧС: идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области.

10:59. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 116 боеприпасов и 20 БПЛА. Повреждены 80 жилых объектов и 39 автомобилей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

10:20. Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая вследствие попадания боеприпаса повреждены фасад и крыльцо частного домовладения. В поселке Доброполье в результате сброса взрывного устройства с беспилотника разрушена крыша в частном доме. Кроме того, сгорели надворные постройки. В селе Смородино еще один беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на частный дом — повреждены кровля, окна и несущая стена. В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа в результате попадания снарядов в трех частных домах выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Также разрушены две надворные постройки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:50. Ведется обстрел села Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области — РСЧС.

9:49. РСЧС: идет обстрел села Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области.

8:36. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

8:34. Фельдшер из деревни Растворово Большесолдатского района Курской области Татьяна Козлитина рассказала РИА «Новости», что при эвакуации предпочла перебраться в более безопасную часть деревни и продолжила лечить оставшихся жителей.

8:30. Ушедший на фронт учитель истории из Курска, боец сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным «Ганс», ранее дважды раненный в боях за Курскую область, но все равно вернувшийся на фронт, погиб. Об этом сообщило РИА «Новости».

8:26. В Белгородской области шебекинские предприятия вчера начали получать письма, содержание которых сводится к одному: не хочешь, чтобы на твою территорию прилетали снаряды, заплати. «Безусловно, это мошенники. Если кто-то еще не сообщил в правоохранительные органы, я обращаюсь сейчас к руководителям таких предприятий, то мне кажется, что это нужно сделать максимально быстро»,— написал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».

8:01. За вчерашний день шестеро мирных жителей Белгородской области пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Пятеро из них находятся в больницах региона. Два ребенка и их мама из села Архангельское Шебекинского округа, которые получили тяжелые ранения 23 сентября, были отправлены в федеральные медицинские центры в Москву, где им уже оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».

07:32. Ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией два беспилотника — один над Белгородской областью и один над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Главы регионов не прокомментировали атаки. Ночью в областях не объявлялись режимы опасности ударов БПЛА.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 сентября

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