МВД: не владеющим языком мигрантам с сертификатами будет отказано в гражданстве

За последние три года органы МВД России отказали в приеме заявлений на получение гражданства или миграционного статуса 14 тыс. иностранных граждан, которые не знали русского языка, но при этом имеют соответствующий сертификат. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. Она подчеркнула, что е владеющим русским языком иностранцам, но при этом имеющим соответствующие сертификаты, в получении миграционных статусов и гражданства будет отказано.

«В связи с этим МВД России проводится работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности организованных групп, а также отдельных лиц, специализирующихся на проведении фиктивных экзаменов»,— написала госпожа Волк в Telegram-канале.

Информацию об иностранных гражданах, имеющих поддельные сертификаты о знании языка, направляют в Рособрнадзор, который ведет учет подобных случаев с июня 2024 года. Прибывающие в России иностранцы для получения миграционного статуса или гражданства должны сдавать экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории страны.

18 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил отстранить коммерческие структуры от проведения экзаменов для иностранцев, чтобы усилить контроль за выдачей сертификата о знании русского языка. В апреле все 12 университетов, уполномоченных проводить такие экзамены расторгли договоры с частными партнерами. С января по июль 2024 года доля не сдавших экзамен иностранцев выросла в 10 раз. Изменения также планирует ввести Рособрнадзор, в том числе — ввести оценку владения устной речью в экзамен для получения патента и разрешения на работу.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мигрантам установят языковой барьер».

Лусине Баласян