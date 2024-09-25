Минтруд предложил разрешить женщинам работать на поверхности строящихся шахт

Минтруд предложил сократить список производств и должностей, на которых ограничивается труд женщин. В частности, из перечня недоступных женщинам видов деятельности предлагается исключить работу на поверхности действующих строящихся шахт, резервов и рудников, а также управление самоходными машинами на открытых горных работах.

Проект постановления правительства, разработанный Минтрудом, опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов. С 25 сентября документ находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 8 октября.

«Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен»,— прокомментировал обновление списка замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

Последний раз изменения в перечень недоступных женщинам профессий были внесены в январе 2021 года. Тогда из списка исключили такие профессии, как водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, член палубной команды судна (например боцман, шкипер) и машинист в метро. Сейчас в перечне 100 видов работ — например, женщины не могут работать сталеварами, камнетесами, бурильщиками.

Подробнее о привлечении женщин к работе слесарем и электриком — в материале «Ъ».

Милена Костерева