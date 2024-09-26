Urals по следующей осени пересчитают

По данным “Ъ”, правительство скорректировало планы по привязке цены Urals для налогообложения к расчетной стоимости транспортировки нефти по морю до портов Европы, куда нефть фактически не поставляется из-за санкций с конца 2022 года. В результате нефтяная отрасль смогла избежать повышения налоговой нагрузки из-за потенциального увеличения цены для налогообложения. С просьбой не применять формулу налогообложения, «основанную на искусственных параметрах», в конце августа к президенту РФ обратился глава «Роснефти» и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу Игорь Сечин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил приостановить решение правительства о применении с 1 октября формулы налогообложения, «основанной на искусственных параметрах». Такую позицию господин Сечин изложил в письме (копия есть у “Ъ”) от конца августа к президенту Владимиру Путину в качестве ответственного секретаря президентской комиссии по ТЭКу. Также Игорь Сечин попросил оперативно принять экономически обоснованный порядок определения цены на нефть для налогообложения отрасли. Своей резолюцией Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину «вернуться к изложенному вопросу и доложить мнение».

Для расчета основных нефтяных налогов — НДПИ, НДД — используется наибольшее значение из North Sea Dated (оценивается на основе нескольких североморских сортов, в том числе Brent) минус дифференциал $20 за баррель либо стоимости Urals в портах РФ плюс $2 за баррель расходов на транспортировку до европейских портов. Фактически последнее значение оказывается выше и применяется для налогообложения нефтяников.

Правительство с 1 октября планировало вместо фиксированного значения в $2 за баррель установить порядок расчета стоимости транспортировки нефти по морю до европейских портов и увеличивать на эту величину стоимость Urals для расчета налогов.

Соответствующую методику разработала ФАС, при этом российские нефтекомпании прекратили морские поставки в Европу с конца 2022 года из-за введенного эмбарго ЕС на нефть из РФ. Основным направлением стали порты Индии и Китая.

Сама «Роснефть» изначально выступала против привязки цены Urals к европейским портам из-за отсутствия на практике таких поставок и рисков «необоснованного увеличения налоговой нагрузки» на отрасль (см. “Ъ” от 10 апреля). По оценкам одного из источников “Ъ”, в случае принятия методики транспортировки стоимость Urals для налогообложения могла увеличиться примерно на $1 за баррель в этом году. При отклонении на такую величину нефтяники могли бы дополнительно заплатить в бюджет около 15 млрд руб. в месяц.

По данным “Ъ”, нефтекомпаниям удалось добиться от правительства отказа от принятия методики.

Срок принятия приказа о порядке расчета транспортировки нефти перенесен до 30 сентября 2025 года, сообщили “Ъ” в ФАС. В пресс-службе правительства, Минфине и «Роснефти» “Ъ” не ответили.

Нефтекомпании неоднократно предлагали индикатор цены нефти для налогов, приближенный, по их мнению, к реальным условиям и направлениям поставок, однако Минфин не пошел им навстречу, указывая на угрозу снижения доходов бюджета. Игорь Сечин в письме к главе государства утверждает, что такая налоговая цена «не может привести к выпадающим доходам бюджета, а лишь исключит из прогноза Минфина виртуальные доходы».

В своем обращении глава «Роснефти» также выразил сожаление, что поручения по корректировке налогового режима на основе реальных результатов отрасли не прорабатываются ответственными ведомствами. «Отрасль продолжает функционировать в условиях избыточной налоговой нагрузки (75% за последние пять лет — самый высокий показатель в мире), которая разрушает модель ее функционирования, необоснованно изымая инвестиционные ресурсы компаний, что становится угрозой не только для развития новых активов, но и для поддержания действующих проектов в нефтедобыче и переработке, создавая в перспективе риски падения базовых доходов бюджета»,— пишет он.

Подход к расчету фискальной нагрузки исходя из виртуальных значений, а не фактического финансового результата демотивирует нефтекомпании к долгосрочным инвестициям, заявил “Ъ” зампред комитета по энергетике Госдумы Юрий Станкевич. «Решение задачи пополнения доходов преимущественно за счет нефтяной отрасли — тупиковый вариант бюджетной политики, и Минфину следует приложить усилия для комплексной диверсификации такой нагрузки»,— считает депутат.

Некорректно использовать для налогообложения методику транспортировки нефти по морю до европейского рынка в связи с отсутствием таких поставок, согласен Виктор Катона из Kpler: «Стоимость фрахта Urals в Роттердам не имеет никакого практического применения, это анахронизм, который не имеет никакого фактического отражения в реальном мире».

Дмитрий Козлов