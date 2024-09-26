«Бесогон» обратился по адресу

Верховный суд взял на рассмотрение спор вокруг домена besogon.tv, который продюсерский центр Никиты Михалкова пока что безуспешно пытается взять в управление. Представители «Бесогона» считают нарушением то, что администраторы спорного домена настроили переадресацию на сайт Сбербанка, рекламирующего в том числе видеосервис Okko. Вероятность передачи домена .tv истцу через российские суды маловероятна, но победа в суде в дальнейшем поможет истцу получить права на спорный сайт через арбитраж при Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Верховный суд 20 сентября передал на рассмотрение экономколлегии жалобу ООО «Бесогон» Никиты Михалкова (выпускает одноименную программу) по спору о домене besogon.tv. Согласно приведенной в судебном акте позиции «Бесогона», изначальный администратор домена Роман Ерохин зарегистрировал его в марте 2011 года, вскоре после выхода первой серии программы. Судебная тяжба длится с сентября 2021 года, однако нижестоящие суды не удовлетворили ключевое требование истца — передать ему право администрирования домена. Теперь же эти решения могут быть пересмотрены.

Причиной для проверки решений нижестоящих судов стали, в частности, доводы истца о том, что администраторы домена besogon.tv настроили его переадресацию на сайт Сбербанка.

«Бесогон» посчитал такое использование домена «деятельностью, сходной с деятельностью истца». Логика заключается в следующем: сайт Сбербанка, помимо прочего, предлагает посмотреть видеоролики в онлайн-кинотеатре Okko, а истец аналогично предлагает посмотреть видео на официальном сайте «БесогонТВ». В Сбербанке не ответили “Ъ”.

Ответчиком в споре, помимо Романа Ерохина, числится новый администратор besogon.tv, житель США Андрей Гутин. В июне 2021 года господин Ерохин написал в Facebook (деятельность Meta по функционированию соцсети в РФ объявлена экстремистской и запрещена), что «перестал в этом (споре.— “Ъ”) участвовать до поры до времени». Роман Ерохин и «Бесогон» не ответили на запросы. “Ъ” не обнаружил публичных контактов Андрея Гутина. Администратор besogon.tv не ответил на запрос “Ъ”, направленный через форму связи у регистратора GoDaddy.

Доменные инвесторы зачастую перенаправляют принадлежащие им домены на сайты, им не принадлежащие.

Например, домены, зарегистрированные у регистратора Salenames (предлагает услуги покупки и продажи премиум-доменов), переадресуют их посетителей на сайт Aviasales. Так собственник домена монетизирует его через партнерскую программу, говорил в 2019 году представитель Aviasales «Ведомостям».

Именно владелец товарного знака может использовать это обозначение в предложениях об оказании услуг, а рекламу Okko на сайте Сбербанка, куда переадресует спорный домен, можно отнести к таким предложениям, поэтому в принципе тут можно говорить о нарушении прав истца, объясняет юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Максим Федотов. Он уточняет, что передать права администрирования домена может именно регистратор.

Доменная зона .tv — в отличие от, например, .ru — является участником единой политики разрешения доменных споров (UDRP). Она позволяет рассматривать доменные споры не только в национальных судах, но и в арбитражных органах, уполномоченных ICANN, в частности, в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству. “Ъ” не обнаружил обращений, связанных с besogon.tv, в базах данных этого или других арбитражных центров. При этом у заявителей из России были успешные случаи рассмотрения жалоб, поданных по механизму UDRP. Так, в марте 2024 года арбитраж ВОИС постановил передать «Яндексу» управление доменом yandex.tv, зарегистрированным в 2020 году на уже не действующую британскую компанию Ninabox International Ltd.

Поскольку домен выведен из российской юрисдикции, «какие бы решения ни вынесли суды в РФ, присвоить домен "Бесогону" по ним не получится», говорит директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго. Но решения арбитражных центров—участников политики UDRP практически всегда исполняются, и у «Бесогона» остается возможность туда обратиться. А при наличии судебного решения на руках, отмечает Максим Федотов, истцу «проще доказать злонамеренность действий администратора спорного домена» в рамках UDRP. Решение будет основываться в том числе на том, что было сделано раньше — зарегистрирован домен или поданы заявки на товарные знаки, продолжает Антон Серго: «Но это не будет иметь значения, если заявитель докажет факт недобросовестной регистрации. Он может, например, упомянуть, что домен был зарегистрирован вскоре после загрузки первого выпуска "Бесогона" на YouTube».

Юрий Литвиненко, Анна Занина