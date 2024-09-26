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Заморозка ипотеки давит на цены

Стоимость новостроек в Петербурге упала на 2,6% за три месяца

Девелоперы начали снижать цены на новостройки в Санкт-Петербурге в третьем квартале 2024 года. Аналитики «Домклик» зафиксировали падение за этот период в 2,6% и связали уменьшение с ограничениями при получении семейной и IT-ипотек. Девелоперы пока отрицают массовое снижение, утверждая, что речь идет либо об отдельных локациях, либо о неликвидных проектах.

В Петербурге стоимость новостроек упала на 2,6% в третьем квартале 2024 года, а в Москве снижение составило 0,5%

В Петербурге стоимость новостроек упала на 2,6% в третьем квартале 2024 года, а в Москве снижение составило 0,5%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Петербурге стоимость новостроек упала на 2,6% в третьем квартале 2024 года, а в Москве снижение составило 0,5%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Петербурге, как сообщает компания «Домклик», стоимость новостроек упала на 2,6% в третьем квартале 2024 года, а в Москве снижение составило 0,5%. Причем в целом по стране средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости выросла на 1,8%, достигнув 186 тыс. рублей. Аналитики связали изменения с ограничениями в условиях программ «Семейная ипотека» и «IT-ипотека».

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что неопределенность в финансировании семейной ипотеки в том числе привела к увеличению спроса. Ранее Сбербанк приостановил выдачу по этой программе, другие банки повысили первоначальный взнос.

«Множество заявлений о том, что лимиты в скором времени будут исчерпаны и что выдачи по программе будут остановлены, привело к очередной волне спроса. Так, в сентябре среднее количество выдач в неделю по госпрограммам составило около 6,6 тыс., в то время как в августе показатель был на уровне 5,5 тыс.»,— объяснил господин Лейпи.

Генеральный директор «Максимум лайф девелопмент» Игорь Карцев добавил, что снижение происходит за счет не слишком ликвидных проектов и выхода на рынок новых очередей, которые за счет ранней стадии строительства всегда выходят по более низким ценам.

Генеральный директор агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева утверждает, что у группы компаний «КВС» снижения не произошло. «Безусловно, мы вводим точечные скидки на некоторые лоты, но это никак не влияет на общее изменение прайса. Несмотря на непростую ситуацию с изменением условий по льготным программам, спрос на недвижимость стабилизировался»,— полагает госпожа Альшаева.

Николай Дорофеев, операционный директор группы «Аквилон» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, настаивает, что снижения цен на строящуюся недвижимость ожидать не стоит. «Для этого нет предпосылок даже в условиях снижающегося спроса из-за отмены льготной ипотеки. Во-первых, растет себестоимость из-за удорожания как строительных материалов, так и рабочей силы. Во-вторых, реализация проектов через эскроу-счета предполагает определенную финмодель, которая не формируется в моменте, в-третьих, некоторые компании планируют притормозить вывод новых объектов, а это может привести к дефициту качественного предложения»,— настаивает эксперт.

Эксперты сошлись во мнении, что, пока ключевая ставка будет продолжать расти (13 сентября ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку на процентный пункт, до 19% годовых), ожидать падения рыночных ставок по ипотеке не стоит. Однако из-за неопределенности в рамках семейной ипотеки стоит ждать торможения роста цен на жилье.

Стефания Барченкова

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