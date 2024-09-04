Юань разделенный

В августе объемы торгов юанем на Московской бирже достигли 2,2 трлн руб., превысив показатель предшествующего месяца на 16%. Вместе с тем на денежном рынке по-прежнему отмечается дефицит китайской валюты, что привело к росту ставок репо до 60% годовых. В таких условиях операции Банка России по предоставлению ликвидности в юанях из разряда временной поддержки перешли в разряд операций постоянного действия. Участники рынка связывают такую ситуацию с высокой фрагментацией валютного рынка и ожидают ее разрешения не ранее конца этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных опроса участников валютного рынка, по итогам августа суммарный объем торгов юанем на Московской бирже в режиме «завтра» составил почти 2,2 трлн руб., что на 16% выше значений июля. С учетом меньшего количества дней в минувшем месяце среднедневной объем торгов вырос почти на четверть, до 106 млрд руб. Впрочем, активность торгов юанем все еще ниже, чем в январе—мае, то есть до введения жестких американских санкций против Московской биржи. В начале года ежемесячные объемы торгов составляли 2,4–2,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Увеличению объемов торгов китайской валютой способствовал рост предложения валюты со стороны экспортеров. В преддверии уплаты основных налогов, которая проводилась 28 августа, ежедневные объемы торгов юанем достигали 166–172 млрд руб., что сопоставимо с показателями для данного периода в первом полугодии. Одновременно выросла активность частных инвесторов. Если в первой половине месяца, по оценке “Ъ”, в среднем ежедневно совершалось около 44 тыс. сделок, то во второй половине показатель вырос до 65 тыс. сделок в день. В итоге за месяц средний размер сделки опустился с 2,2 млн руб. до 1,92 млн руб., минимального значения с июля. «Спрос на юань продолжает усиливаться в рамках перетекания ликвидности из "токсичных" валют после отмены их биржевой торговли»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Несмотря на улучшение ситуации с ликвидностью на биржевом валютном рынке, на денежном рынке к концу месяца она обострилась.

Об этом свидетельствует индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях RUSFAR CNY (его расчет осуществляется на основе операций однодневных репо с клиринговыми сертификатами участия), который рассчитывает Московская биржа. В пятницу, 30 августа, ставка однодневного репо вырастала до 42,15% годовых, тогда как большую часть месяца находилась на уровне 8,5% годовых. В понедельник она достигла отметки 52,5% годовых, во вторник приблизилась к уровню 60% годовых. «Причиной повышенного спроса на перенос позиций в юанях в августе—сентябре могла стать потребность в закрытии валютной позиции крупного банка на фоне сезонного повышенного спроса импортеров на иностранную валюту»,— отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Такая картина, как считает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев, вызвана инфраструктурной проблемой — включением биржевой инфраструктуры в SDN-лист, что сократило перечень китайских банков, работающих в биржевом контуре в качестве проводников ликвидности. В итоге сократились возможности по движению валюты внутри страны, так как операции на внебиржевом рынке всегда были сильно сегментированы. «Из-за усилившейся фрагментации усложнился переток капитала из банков, где есть китайская валюта, к тем кредитным организациям, которым она по каким-то причинам нужна»,— отмечает собеседник в российском банке. В таких условиях Банк России был вынужден насыщать рынок ликвидностью через операции «валютный своп». В частности, 30 августа и 2 сентября объем таких операций составил около 35 млрд CNY (около 420 млрд руб.). По мнению Евгения Кошелева, «биржевая» аномалия усугубляется отсутствием механизма овернайт свопов с работающими в России китайскими банками.

В таких условиях валютный своп с ЦБ ранее рассматривался как инструмент временной поддержки, но в силу актуальной специфики он может перейти в разряд операций постоянного действия.

В связи с этим, по мнению Владимира Евстифеева, сложно ожидать, что рубль может продемонстрировать уверенное укрепление к юаню. По его оценке, в ближайшие месяцы курс китайской валюты может плавно подниматься до 12,8–13,3 руб./CNY. «Системного улучшения ситуации с юаневой ликвидностью жду не ранее конца текущего года — в это время могут быть созданы надежные инфраструктурные каналы финансового взаимодействия с Китаем, и, кроме того, после выборов в США может снизиться уровень геополитической напряженности»,— отмечает Денис Попов.

Виталий Гайдаев