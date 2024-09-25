Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили развитие российско-китайских отношений, глобальную и евразийскую безопасность, а также западные санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (слева) и Ван И

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров (слева) и Ван И

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Дорогой друг, всегда рад нашему общению, которое приятно не только товарищески, но и взаимополезно. За три четверти века российско-китайские отношения достигли уровня всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Стали одним из важнейших элементов в международной жизни, стабилизирующим элементом»,— сказал господин Лавров в начале встречи (цитата по «РИА Новости»). В 2024 году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.

Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что Китай и Россию объединяют «вечная дружба, соседство, всестороннее стратегическое партнерство». «Таким образом мы можем продвигать наши отношения смело вперед»,— добавил он.

В МИД России отметили, что беседа двух министров прошла «в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического партнерства». Они обсудили реализацию двусторонних договоренностей, а также подготовку к саммиту БРИКС в Казани.

Также среди тем, которые затронули Сергей Лавров и Ван И, ведомство указало координацию Москвы и Пекина на международных площадках, включая ООН, ШОС, АТЭС и G20. «Сергей Лавров и Ван И высказались о неприемлемости введения странами Запада нелегитимных санкций в обход резолюций Совета Безопасности ООН, подрывающих устойчивость мировой экономики и универсальные формы торгово-экономического взаимодействия»,— сообщили в МИД РФ.

Подробнее о взаимоотношениях Москвы и Пекина — в материале «Ъ» «Китай крепит оборотоспособность».