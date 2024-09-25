Гособвинение запросило шесть лет колонии мужу опекуна погибшего Далера

Прокуратура запросила назначить шесть лет колонии общего режима мужу опекуна Вероники Наумовой — Александра Наумова — обвиняемого в истязаниях шестилетнего Далера из Екатеринбурга. Об этом сообщил портал Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Наумов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Наумов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О гибели ребенка стало известно летом прошлого года. 26 июня поисковые отряды сообщили об исчезновении мальчика. Вероника Наумова заявляла, что ребенок ушел из дома ночью и не вернулся назад. Спустя три дня поисков тело мальчика нашли в гаражном комплексе в 300 метрах от его дома. Впоследствии выяснилось, что Далер скончался еще несколько месяцев назад.

Александру Наумову вменяют п. «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего). Рассмотрение дела по существу началось 16 мая, процесс проходит в закрытом режиме.

Полина Хабарова