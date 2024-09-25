Глава СПЧ Фадеев усомнился, что идеи чайлдфри распространены в России

Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не уверен, что идеи чайлдфри (отказа от деторождения) распространены в России настолько, что их нужно запрещать. Сами идеи он назвал вредными, однако их популярность сначала должны доказать те, кто предлагает законодательно их запретить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить? Если они сильны — это требует доказательств со стороны депутатов — это можно поддержать»,— приводит слова Валерия Фадеева Telegram-канал СПЧ.

Сегодня, 25 сентября, в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды в интернете, СМИ, кино и рекламе идей чайлдфри. Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, проектом предлагается ввести штрафы до 400 тыс. руб. для физлиц, до 800 тыс. руб.— для должностных лиц и до 5 млн руб.— для юрлиц.

Кремль, комментируя эту идею, говорил, что в России должно исчезнуть все, что мешает повышению рождаемости. Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) выступал против введения подобных законов. 23 сентября правительство поддержало законопроект, но попросило уточнить само понятие «отказ от деторождения».

О том, кто такие чайлдфри и почему их хотят запретить, читайте в материале «Ъ».

Евгений Белоусов