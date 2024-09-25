Глава СПЧ Фадеев усомнился, что идеи чайлдфри распространены в России
Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев не уверен, что идеи чайлдфри (отказа от деторождения) распространены в России настолько, что их нужно запрещать. Сами идеи он назвал вредными, однако их популярность сначала должны доказать те, кто предлагает законодательно их запретить.
Валерий Фадеев
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить? Если они сильны — это требует доказательств со стороны депутатов — это можно поддержать»,— приводит слова Валерия Фадеева Telegram-канал СПЧ.
Сегодня, 25 сентября, в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды в интернете, СМИ, кино и рекламе идей чайлдфри. Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, проектом предлагается ввести штрафы до 400 тыс. руб. для физлиц, до 800 тыс. руб.— для должностных лиц и до 5 млн руб.— для юрлиц.
Кремль, комментируя эту идею, говорил, что в России должно исчезнуть все, что мешает повышению рождаемости. Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) выступал против введения подобных законов. 23 сентября правительство поддержало законопроект, но попросило уточнить само понятие «отказ от деторождения».
О том, кто такие чайлдфри и почему их хотят запретить, читайте в материале «Ъ».