ЕС в июле увеличил экспорт лекарств в РФ до максимума с марта 2023 года

Импорт фармацевтической продукции из стран Европейского союза в РФ достиг €926 млн. Это максимальный показатель с марта 2023 года, говорится в исследовании «РИА Новостей» на основе данных Евростата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За месяц объем поставок вырос в 1,4 раза, а по сравнению с прошлым годом — на 33%. Июль стал рекордным месяцем с начала весны 2023 года, когда импорт данной продукции составил €957 млн.

В качестве основного экспортера выступила Германия, которая увеличила свои поставки в 1,7 раза, доведя их до €243 млн. Бельгия сохранила второе место с экспортом в €118 млн. Третью строчку заняли Нидерланды, хотя их продажи снизились на 2%, до €83 млн.

Среди крупных поставщиков наибольший рост поставок медикаментов в Россию показала Италия — в четыре раза, до €78 млн. Австрия почти утроила свой экспорт, который достиг €52 млн. Швеция увеличила поставки вдвое, до €82 млн.

За последний год доля клинических испытаний дженериков в РФ превысила 60% от общего количества. Российские производители таких препаратов стараются обеспечить граждан лекарствами, опасаясь возможного ухода из страны иностранных владельцев оригинальных препаратов.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Фармпроизводители наломали копий»

Матвей Иващенко