Лавров: Запад не позволит Украине пойти на справедливые переговоры с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что вероятность проведения справедливых мирных переговоров на основе устава ООН с Украиной минимальна. По его словам, украинское правительство не представляет народ страны после событий 2014 года. А западные страны, считает он, не позволяют украинским властям идти на переговоры с Россией. Министр сравнил современную Украину с колониальной державой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Так же, как колониальные державы не представляли народы африканских, азиатских, латиноамериканских стран, точно так же те, кто пришел к власти на Украине в результате государственного переворота и первым же своим действием сообщил, что будет запрещать русский язык, конечно же, не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию»,— сказал Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Он добавил, что в уставе ООН раньше территориальной неприкосновенности упомянуто право народов на самоопределение. Это право, по словам господина Лаврова, Украина не соблюдает. «Сейчас вскормленный Западом нацистский режим Зеленского запретил и языковые права, и религиозные права огромной части своего же населения»,— сказал он.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международному сообществу надо оказать давление на правительство РФ, чтобы вынудить его начать переговоры. В Кремле после этого заявили, что Украина не предоставила никакой конкретики по возможности мирных переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил о действующем на Украине законе о запрете на переговоры с российским правительством.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов