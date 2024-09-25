Общественники обнаружили бордель для мигрантов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге после жалоб жителей дома на ул. Пехотинцев общественники выявили бордель, в котором интимные услуги оказывались в основном для мигрантов, сообщил в своем telegram-канале член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его данным, в помещении бывшего апарт-отеля на первом этаже «брежневки» в негигиеничных условиях работали 10 проституток, на момент приезда общественников там находилось три из них и администратор, но девушки сбежали через окно, пока ехала полиция — сотрудники ППС забрали с собой управляющую, а следственно-оперативная группа так и не появилась.

Общественники были готовы предоставить все доказательства для возбуждения уголовного дела об организации занятия проституцией. «В этом же борделе находился колл-центр одного из сайтов по оказанию интим-услуг. Нам удалось изучить данные ноутбука и телефонов: в день через заведение проходили десятки клиентов, преимущественно — мигрантов. Средний чек за час — 4-5 тыс. руб., а за сутки в кассе набиралось под 100 тыс. руб. На большее проститутошная и не тянула: в помещении стоял мерзкий запах, всюду грязь — даже в душевой»,— рассказал Дмитрий Чукреев.

Напомним, в июле в Екатеринбурге сотрудники полиции и общественники выявили два борделя в Кировском и Верх-Исетском районах, были выявлены и доставлены в территориальный ОВД семь женщин.

Ирина Пичурина