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Коммерсантъ FM
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Водка за год подорожала почти на 5%

Стоимость одного литра водки на розничном рынке России в сентябре составила 741,2 руб., что на 33,3 руб. дороже, чем в январе, когда литр стоил 707,9 руб., сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

По сведениям организации, которые приводит ТАСС, всего с начала 2024 года средняя розничная цена на водку увеличилась на 4,7%. Согласно сведениям Росстата от 18 сентября, стоимость водки в России с начала месяца выросла на 0,13%, с начала текущего года — на 5,66%.

За январь—август 2024 года алкогольная отрасль в России выпустила 116,9 млн декалитров (дал) спиртосодержащей и алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Такой показатель на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года. За восемь месяцев розлив водки вырос на 2,7%, произведено было 48,4 млн дал такой продукции.

В 2023 году в России было продано рекордное количество алкоголя за последние девять лет. В прошедшем году на одного потребителя старше 15 лет приходилось до 8 л чистого спирта. Аналитики проекта «Если быть точным» отмечали в июне текущего года, что россияне стали чаще предпочитать высокоградусный алкоголь слабоалкогольным напиткам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россияне поднимают градус».

Ольга Семеновых

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