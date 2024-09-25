Арестованному по делу о покушении на Трампа официально предъявлено обвинение

Фигуранту дела о покушении на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа 58-летнему Райану Рауту официально предъявлено обвинение в подготовке убийства, сообщило Reuters с ссылкой на прокуроров по делу. Ранее господин Раут находился под стражей по обвинению по двум статьям, связанным с хранением оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lothar Speer NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT, Reuters Фото: Lothar Speer NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT, Reuters

Покушение на Дональда Трампа было совершено 15 сентября. В тот день, как сообщал Reuters, Райан Уэсли Раут провел почти 12 часов на поле для гольфа в клубе Trump International в ожидании политика. Один из проверявших поле агентов Секретной службы увидел ствол винтовки, «торчащий из кустов в нескольких сотнях ярдов» от экс-президента. Агент несколько раз выстрелил в сторону господина Раута. Тот скрылся, но примерно через 40 минут был задержан.

Изначально Райана Раута держали под стражей по подозрению по двум статьям — хранение огнестрельного оружия, будучи ранее осужденным, и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Сегодня, 25 сентября, Райану Рауту предъявили обвинение в покушении на убийство политического кандидата. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Рассматривать дело будет окружной судья Эйлин Кэннон. В июле она же рассматривала дело о незаконном хранении Трампом секретных документов (обвинение было отклонено). Райан Раут не признает вину. Ранее его защитникам отказали в освобождении арестованного под залог. 24 сентября американские СМИ писали, что сын Райана Раута Оран был задержан сотрудниками ФБР из-за найденных в его телефоне детских порнографических снимков. Их сотрудники правоохранительных органов обнаружили в момент проведения обысков по делу о покушении.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Опасность притаилась в кустах».