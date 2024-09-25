Девелоперы рвутся на Остоженку

Несмотря на сокращение спроса на дорогое жилье в Москве, девелоперы все же заключают крупные сделки в этом сегменте. Так, структуры «Мангазеи» Сергея Янчукова могут приобрести участок для реализации элитного проекта вблизи Остоженки, входящую в так называемую Золотую милю столицы. Затраты на проект, включая покупку площадки и строительство, по оценкам экспертов, могут достигнуть 6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Входящее в группу «Мангазея» Сергея Янчукова ООО «МД Развитие» обратилось в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении ООО «ГК "Ситиинвест"». Эта компания в конце 2022 года за 458,8 млн руб. выкупила 624,9 кв. м в Коробейниковом переулке и 22,4 кв. м в Бутиковском переулке — объекты находятся в центре Москвы между Остоженкой и Пречистенской набережной, сообщала тогда газета «Ведомости».

3,1 миллиона рублей за квадратный метр составила средняя стоимость элитных новостроек в районе Остоженки в июне, по данным NF Group.

По данным СПАРК, ГК «Ситиинвест» владеет 100% ООО «Ситиинвест». В ГК «Ситиинвест» по 49,99% принадлежат Сергею Гляделкину и Владимиру Шульге. «Ведомости» называли господина Гляделкина сыном Сергея Гляделкина, экс-главы ГУП «Москва-центр», отвечавшего за строительство в центре Москвы при мэре Юрии Лужкове. Кроме того, Сергея Гляделкина-старшего называют основателем Avenue Group, которая, по собственным данным, включает около 30 компаний, специализирующихся на строительстве.

ГК «Мангазея» существует с 2001 года. Ее основатель и основной владелец — Сергей Янчуков. На рынке недвижимости группа работает с 2012 года, в ее портфеле пять реализованных и четыре строящихся проекта общей площадью более 1,3 млн кв. м. Преимущественно речь идет о жилье массового и премиального сегментов.

В «Мангазее» и Avenue Group не ответили на запрос “Ъ”. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян предполагает, что стоимость приобретения площадки могла составить около 1,2–1,5 млрд руб.

Объекты в Коробейниковом и Бутиковском переулках располагаются на 0,24 га. Для этой площадки уже получен градостроительный план застройки, говорит собеседник “Ъ” на рынке недвижимости.

Согласно подготовленному проекту, площадь строительства составит 11,2 тыс. кв. м, из которых 8,4 тыс. кв. м — надземная часть объекта.

Учитывая расположение, на участке целесообразно строить элитную недвижимость со стоимостью продажи от 2 млн руб. за 1 кв. м, говорит директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. Вложения в проект, по его словам, в этом случае составят 300–400 тыс. руб. за 1 кв. м. Исходя из этой оценки, на строительство всего комплекса потребуется 3,4–4,5 млрд руб.

В моменте спрос на элитную и премиальную недвижимость снижается. Согласно Ricci, в августе 2024 года в Москве было приобретено 19,9 тыс. кв. м в объектах класса «премиум» (средняя стоимость 932,5 тыс. руб. за 1 кв. м) и 2,2 тыс. кв. м в проектах «делюкс» (2,7 млн руб. за 1 кв. м). Год к году эти значения сократились на 20,2% и 19% соответственно. В «Метриум» отмечали, что число договоров долевого участия в высокобюджетном сегменте жилья в целом в августе достигло 426, снизившись на 29,4% год к году.

Основными факторами сокращения активности участники рынка недвижимости ранее называли негативные макроэкономические ожидания потенциальных покупателей и звучащие прогнозы о возможности снижения стоимости дорогих объектов в дальнейшем. Дополнительно на потребителей может влиять текущая ключевая ставка ЦБ на уровне 19%: в период высокой доходности по банковским вкладам идея сохранить средства на депозитах может казаться инвесторам более привлекательной (см. “Ъ” от 21 сентября). Но с учетом средней продолжительности строительного цикла в три-четыре года потенциальный проект «Мангезеи» выйдет на рынок не сразу.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев