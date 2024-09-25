У автодилеров зажегся сток-сигнал

В условиях ожидаемого снижения спроса на новые автомобили в ноябре—декабре из-за роста цен после повышения утильсбора дилеры не наращивают склады китайских брендов. К концу сентября запасы сократились до 80 тыс. машин с максимальных 94 тыс. в начале года. Участники рынка стремятся избежать затоваривания и роста расходов на содержание стоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Запасы легковых автомобилей китайских брендов на складах дилеров и импортеров в России к концу сентября сократились до примерно 80 тыс. штук, что соответствует средним показателям, подсчитали в «Газпромбанк Лизинге». Пиковые значения, по данным компании, фиксировались в феврале, когда стоки достигали 94 тыс. машин.

Директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов объясняет динамику активной распродажей автомобилей, ввезенных в конце 2023 — начале 2024 года, а также отказом дилеров от затоваривания складов из-за прогноза по снижению потребительской активности в связи с повышением утильсбора с 1 октября и роста ключевой ставки. По оценкам компании, текущий объем запасов может быть реализован в течение месяца.

В «Автостате» также отмечают снижение запасов автомобилей китайских брендов с высоких уровней конца 2023 года, не приводя актуальных цифр. Директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин говорит, что стоки у дилеров не растут, оценивая запасы на уровне начала 2024 года — в 125–130 тыс. штук.

Независимый автомобильный эксперт Олег Мосеев связывает рекордные запасы автомобилей китайских брендов в начале года с амбициями автопроизводителей из КНР, рассчитывавших на продажи, превышающие возможности российского авторынка.

«В четвертом квартале прошлого года производители вели активную работу с дилерами по наполнению складов. Плюс это было условием получения статуса дилера: стартовый пакет у многих был 100 машин. Произошло "перезатоваривание"»,— говорит он. Сейчас, продолжает эксперт, дилеры поняли, что «китайская игра» — в одни ворота, потому отказываются от дополнительных складов.

По данным «Автостата», в августе было продано 90 тыс. новых автомобилей китайских брендов, что стало рекордным показателем для машин из этой страны. В пятерку самых популярных марок китайских автомобилей в том месяце вошли Haval, Chery, Changan, Jetour и Omoda. Продажи всех новых машин на фоне ожидания роста цен из-за планируемого повышения утильсбора в августе выросли на 8,9% к июлю и на 35,1% год к году, до 148,33 тыс. штук.

Топ китайских автомобильных брендов по продажам в РФ в августе 2024 года Выйти из полноэкранного режима Место Бренд Объем продаж (шт.) Доля от продаж новых автомобилей (%) 1 Haval 18564 12,51 2 Chery 16544 11,15 3 Geely 14511 9,78 4 Changan 11429 7,7 5 Omoda 4654 3,14 6 Jetour 3704 2,5 7 Exeed 3538 2,39 8 Jaecoo 2852 1,92 9 Tank 2787 1,87 10 Gac 2273 1,53 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский говорит, что компания стремится к снижению складов, чтобы ускорить оборачиваемость денег. По ряду позиций, таким как гибриды и электрические автомобили, по его словам, компания нарастит запасы перед новым годом, когда ставки по утильсбору поднимутся именно на этот сегмент. Гендиректор ГК «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич заявил, что склады соответствуют актуальным планам продаж и не отличаются от предыдущих месяцев. «Мы тщательно следим за размером склада, так как текущая стоимость финансирования приводит к прямым убыткам при содержании товарного запаса, превышающего полуторамесячные продажи»,— поясняет он.

Стоки сегодня рассчитаны в среднем на один-два месяца, подтверждают в «Борисхофе» и «Рольфе».

«Сейчас действуем аккуратно и не будем затоваривать склад. Считаем, что в сентябре—октябре ожидается рост с точки зрения реализации автомобилей, а дальше — в ноябре—декабре — мы будем видеть спад»,— считает директор департамента продаж новых автомобилей дилера «Рольф» Николай Иванов. Заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев также прогнозирует, что сентябрь и октябрь будут сопровождаться активными продажами, а в ноябре и декабре спрос успокоится.

Дистрибуторы в преддверии повышения утильсбора заметно увеличили импорт автомобилей из Китая, включая легковые и грузовые машины, полуприцепы и некоторые виды дорожно-строительной техники, рассказывали “Ъ” импортеры и перевозчики. По их словам, объем ввоза техники вырос на 50%, на пунктах пропуска появились заторы, а склады на границе с Китаем переполнены (см. “Ъ” от 13 сентября). Автомобильный эксперт и партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прогнозирует, что в ближайшей перспективе склады импортеров еще увеличатся, так как большое количество автомобилей находится в пути.

Наталия Мирошниченко