Кредиты растут вслед за расходами

Темпы роста кредитования в августе оставались высокими, свидетельствуют данные обзора Банка России о развитии банковского сектора. Напомним, регулятор объявил об очередном повышении ставки с 18% до 19% на заседании в сентябре, сославшись в том числе на недостаточное замедление роста заимствований.

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Корпоративные заимствования в августе продолжали быстро увеличиваться: месяц к месяцу портфель таких кредитов вырос на 1,9% (в июле — на 2,3%), а в годовом выражении прирост даже ускорился, до 21,4% против 21,2% месяцем ранее. Средства компании привлекали в основном на оборотное финансирование. Повышенный спрос на него, вероятно, связан с увеличением операционных затрат, в том числе на логистику и заработные платы, предполагают авторы обзора. «Суммарный кредитный портфель вырос на 2 трлн руб., 1,5 трлн руб. из них обеспечили юридические лица — компании из широкого круга отраслей, а траектория кредитования, скорее, пока осталась выше того, что заложено в прогнозе ЦБ»,— отмечают авторы Telegram-канала «Твердые цифры» (входит в пул Банка России).

Ранее в ЦБ отмечали, что замедлению темпов роста кредитования препятствует субсидирование ставок — в таком виде господдержка оказывает более выраженный проциклический эффект (то есть усиливает спрос и, как следствие, может разгонять инфляцию), так как обеспечивает больший стимул, чем непосредственный рост бюджетных трат. В ЦБ также предложили стимулировать размещения компаний на фондовом рынке, чтобы ослабить их интерес к льготным кредитам.

Портфель кредитования физлиц, в свою очередь, за август прибавил 461 млрд руб.— рост замедлился до 19,7% в годовом выражении (22,2% в августе). В ипотеке рост выдач новых займов также притормозил — до 20,8% в августе с 24,4% в июле. За месяц, однако, портфель как кредитов с господдержкой (90% из них — займы в рамках программы «семейной ипотеки»), так и рыночной ипотеки вырос на 6% (во втором случае спрос могут поддерживать предложения от застройщиков по субсидированию ставки). Потребительское же кредитование замедляется и в помесячной динамике (1,3% против 1,4%).

Татьяна Едовина