На материнский капитал из бюджета выделят 1,7 трлн руб. на три года

В рамках проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы Министерство финансов России выделит около 1,7 трлн руб. на материнский капитал, который будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции.

Кроме того, предусмотрена возможность выплаты остатка материнского капитала, если его сумма не превышает 10 тыс. руб.

В Минфине России акцентировали внимание на том, что более 1,7 трлн руб. направят на программы по улучшению жилищных условий семей с детьми.

Расходы «детского бюджета» составят более 10 трлн руб., на пособия будет выделено около 4 трлн руб. «Работает целостная система поддержки с охватом всех нуждающихся: от беременности матери до достижения ребенком 17 лет — мерой охвачены 10 млн человек»,— отмечается в сообщении министерства.

На строительство новых детсадов собираются потратить 22 млрд руб., на создание инфраструктуры для них — более 40 млрд руб.

Главные приоритеты и цифры проекта федерального бюджета — в подборке «Ъ».

Матвей Иващенко