Минфин: объем госдолга по итогам 2027 года вырастет до 18% ВВП

Объем займов для покрытия дефицита бюджета России в 2025 году составит 4,8 трлн руб., в 2026-м — 5,1 трлн руб., в 2027-м — 5,3 трлн руб. В результате по итогам 2027 года государственный долг вырастет до 18% ВВП с 15% ВВП в 2023 году, сообщил Минфин. Ведомство подчеркнуло, что размер госдолга сохранится «на экономически безопасном уровне» ниже 20% ВВП.

Общий дефицит бюджета, согласно проекту, ожидается в пределах 1% ВВП ежегодно (–0,5% ВВП в 2025 году, –0,9% ВВП в 2026 году и –1,1% ВВП в 2027 году). Расходы ожидаются в размере 41,5 трлн руб. при доходах 40,296 трлн руб.

Проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 24 сентября представили премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минфина Антон Силуанов. Окончательные правки в проект должны быть внесены до 1 октября.

Главное о проекте бюджета на 2025–2027 годы — в подборке «Ъ».