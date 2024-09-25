Студенческий корпус №11 Уральского федерального университета (УрФУ) на ул. Фонвизина, 2, в котором проживают около 520 человек, закроют на ремонт. Он продлится до августа 2025 года. Студентов переселят в кампус, расположенный в микрорайоне Новокольцовский, сообщили в пресс-службе УрФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студентов УрФУ переселят в кампус в Новокольцовском из-за ремонта общежития №11, который продлится до августа 2025 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Студентов УрФУ переселят в кампус в Новокольцовском из-за ремонта общежития №11, который продлится до августа 2025 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе университета, переселение студентов в Новокольцовский уже началось. «С каждым из жильцов ведется индивидуальная работа, несмотря на то что это касается порядка 520 человек. Большинство переедут в только что открытую для проживания секцию пятого общежития в Новокольцовском, небольшая часть — в первую очередь, сироты и дети участников СВО — в резервный фонд комнат во Втузгородке»,— рассказали в УрФУ, добавив, что помощь с переездом оказывают дирекция института и союз студентов.

По словам студентов, проживающих в общежитии №11, им выдали заявления с просьбой о переселении в Новокольцовский. В администрации общежития от комментариев отказались.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что жители мкр. Новокольцовский, в том числе студенты, пожаловались на нехватку общественного транспорта, после чего прокуратура Свердловской области начала проверку. Внимание ведомства привлекли публикации СМИ, в которых говорилось о длительных интервалах между автобусами, давке в салонах, особенно утром, необходимости совершать пересадки. По результатам проверки должны оценить, соблюдается ли законодательство о перевозках пассажиров в общественном транспорте. «В частности, будет установлено, соблюдается ли транспортными компаниями в рамках контрактных обязательств расписание движения, количество пересадок при движении к месту учебы»,— сообщали в ведомстве.

На следующий день, 13 сентября, после начала проверки на линию маршрута №56 были выпущены четыре дополнительных автобуса вместимостью до 50 человек каждый. Конечные точки маршрута №56 — остановки «Новокольцовская» и «7 ключей — Тагильский подход», автобус соединяет микрорайон Новокольцовский, где располагается кампус УрФУ, с центром Екатеринбурга и учебными корпусами УрФУ. Решение об этом было принято на встрече вице-мэра Рустама Галямова, курирующего вопросы транспорта, с представителями компаний-перевозчиков.

Первые общежития кампуса УрФУ в Новокольцовском открыли в январе 2023 года. На проектирование и строительство нового кампуса из федерального бюджета правительство РФ выделило 20 млрд руб. Сейчас на территории кампуса действуют пять комплексов общежитий, рассчитанные на 8,5 тыс. мест, общественный центр, медицинский центр, спортивные объекты. Ожидается, что к осени 2025 года на территории кампуса появятся здание учебного корпуса Института экономики и управления УрФУ, здание учебного корпуса специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ.

Анастасия Таначева